Irak'ta MİT'ten 'PKK' Operasyonu! İki Terörist Etkisiz Halde Getirildi

MİT, Irak Hakurk'ta PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan adlı örgüt mensupları etkisiz hale getirildi.

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Irak'ta MİT'ten 'PKK' Operasyonu! İki Terörist Etkisiz Halde Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın iki mensubunun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

Irak'ta MİT'ten 'PKK' Operasyonu! İki Terörist Etkisiz Halde Getirildi - Resim : 1

MİT, ardından "Rojda Azad" kod adlı Zehra Sebat ve "Çirav Cudi" kod adlı Serhat Erdoğan'ın yerini de belirledi.

Irak/Hakurk kırsalında gerçekleştirilen nokta operasyonda, aranma kaydı da bulunan iki terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ta MİT'ten 'PKK' Operasyonu! İki Terörist Etkisiz Halde Getirildi - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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