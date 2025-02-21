Irak'ta MİT'ten 'PKK' Operasyonu! İki Terörist Etkisiz Halde Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın iki mensubunun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

MİT, ardından "Rojda Azad" kod adlı Zehra Sebat ve "Çirav Cudi" kod adlı Serhat Erdoğan'ın yerini de belirledi.

Irak/Hakurk kırsalında gerçekleştirilen nokta operasyonda, aranma kaydı da bulunan iki terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA