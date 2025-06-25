İmamoğlu'na Açılan Yeni Davada Duruşma Tarihi Belli Oldu

Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla açılan davada ilk duruşmanın 22 Ekim'de görüleceği öğrenildi.

İmamoğlu'na Açılan Yeni Davada Duruşma Tarihi Belli Oldu
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İstanbul’un Silivri ilçesindeki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla açıklan davada ilk duruşma tarihi belli oldu.

İmamoğlu’nun söz konusu davadan 22 Ekim’de hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis talep edilen iddianame, gönderildiği İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ekrem İmamoğlu 22 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

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Kaynak: DHA

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