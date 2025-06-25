Parkta Hareketsiz Bulunan Genç İçin Seferber Oldular

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Samsun'un İlkadım ilçesi Tütün İskelesi yanındaki parkta 22 yaşındaki T.Y.Ç. isimli bir genci hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, baygın haldeki genci sedye ile ambulansa taşıdı. Ambulansta gözlerini açan genç, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA