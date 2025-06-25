Çağlayan Adliyesi'ne Silahlı Saldırı Davasında Karar

İstanbul Adalet Sarayı’na yönelik DHKP-C saldırısıyla ilgili yargılanan Seher Adıgüzel 7 yıl 6 ay, Ulaş İnci ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Her iki sanığın tutukluluğu devam edecek.

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Çağlayan Adliyesi'ne Silahlı Saldırı Davasında Karar
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Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024’te DHKP-C terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davalarda karar açıklandı. Saldırıda Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilmiş, 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, 3’ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

KARARA BAĞLANDI

Olayla bağlantılı 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar kapsamında, örgütün merkez ve genel komitesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Seher Adıgüzel ile sözde gençlik sorumlusu olduğu öne sürülen Ulaş İnci’nin davaları karara bağlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalara, tutuklu sanıklar Seher Adıgüzel ve Ulaş İnci ile avukatları katıldı. Son sözleri sorulan Adıgüzel, “Suç işlemedim, örgüt üyesi değilim. Beraatımı talep ediyorum” dedi. İnci ise suçlamaları reddederek beraat istedi.

Mahkeme, Seher Adıgüzel’i “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ulaş İnci ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı ve tutukluluğu sürecek.

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Kaynak: İHA

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DHKP-C Çağlayan Adliyesi
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