Mattia Ahmet Minguzzi'yi Bıçaklamıştı! Cezaevinden Fotoğraf Paylaşıldı, Sosyal Medyada Öfke Büyüdü

Bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında yeni gelişmeler yaşanırken, zanlılardan birinin cezaevinden paylaşılan fotoğrafı kamuoyunun tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, görüntüde pişmanlık emaresi olmadığını belirtti.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi Bıçaklamıştı! Cezaevinden Fotoğraf Paylaşıldı, Sosyal Medyada Öfke Büyüdü
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İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy Salı Pazarı'nda bir saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, genç Minguzzi, pazara bisikletleriyle gelen bir grupla önce sözlü bir tartışma yaşadı. Kısa süren arbedenin ardından grup dağıldı ancak Mattia alışveriş yapmak için pazarda kalmaya devam etti.

BIÇAKLAYIP TEKMELEDİLER

Tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. isimli şüpheli, Minguzzi'yi pazar içerisinde beş yerinden bıçakladı. Yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere yığılan genci tekmeledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi, 15 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi Bıçaklamıştı! Cezaevinden Fotoğraf Paylaşıldı, Sosyal Medyada Öfke Büyüdü - Resim : 1

DAVA ERTELENDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 15 yaşında oldukları belirlenen iki şüpheli hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. B.B. ve U.B., ayrı ayrı 18 ila 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Minguzzi ailesinin avukatı, yargılamada bazı taleplerinin mahkeme heyeti tarafından reddedilmesi üzerine "reddi hakim" talebinde bulundu. Bu talep kabul edilince, mevcut mahkeme heyeti davadan çekildi. Tutuklu yargılanan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, duruşma 17 Temmuz tarihine ertelendi.

TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAF

Mattia Ahmet Minguzzi'yi Bıçaklamıştı! Cezaevinden Fotoğraf Paylaşıldı, Sosyal Medyada Öfke Büyüdü - Resim : 2

Mattia'nın ölümüne sebep olan B.B.'nin cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması ise kamuoyunda yeni bir infial yarattı. Fotoğraftaki ifadesiz ve gülümseyen yüz, birçok kullanıcı tarafından "pişmanlık duymayan bir tavır" olarak yorumlandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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