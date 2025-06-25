Efsane Spiker Sabri Ugan'dan Kötü Haber

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Türk spor basının efsane spikerlerinden Sabri Ugan, uzun zamandır ekranlardan uzak olma nedeninin kanser tedavisi görmesi olduğunu söylemiş ve sevenlerini hüzne boğmuştu. Sabri Ugan’dan kötü haber geldi.

Sabri Ugan, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü açıklamış ve "Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada görmüyorsunuz beni. Bunun sebebi birkaç tane ama en önemli sebebi sağlık sorunlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var. Teşhis kondu. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Ama hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Prof. Dr. Mutlu Demiray hocam bana öyle tedaviler hazırladı ki bana düşen sadece kuvvetli kalmak oldu. Birinci kemoterapiyi tamamladık. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim” demişti.

'GENÇLİĞİNİZİN BİR YERİNDE SİZE EŞLİK ETMEKTEN MUTLULUK DUYUYOR'

Ugan’ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamayı oğlu Doruk Ugan’dan geldi. Ugan, Sabri Ugan’ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirttiği açıklamasında “Babam anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde ona eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor.

Geçtiğimiz günleri, ona gelen mesajları okuyarak geçirdim. Her birini gözleri dolarak, tebessümle dinledi. Şimdi arayıp halini soranlar için: Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyor.”

Sabri Ugan’ın kardeşi Raif Ugan da bir paylaşım yaptı ve “Sevgili abim Sabri Ugan için yazdığınız; söylediğiniz her cümle o kadar değerli ki.. Hepsini tek tek okudu; Mutlu oldu. Abimin hastane süreci, yoğun bakım servisinde devam ediyor. Arayan, soran herkesten, Allah razı olsun. Dualarınızı, eksik etmeyin.”