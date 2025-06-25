Bahçe Hortumu Kavgası Dehşete Dönüştü: Pilot Adayının Kariyerini Karartıyordu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli Mavikent Mahallesi'nde iki komşu arasında bahçe hortumu yüzünden çıkan tartışma, pilotaj eğitimi alan genç bir kızın kariyerini tehlikeye atan korkunç bir saldırıya dönüştü. İddiaya göre, avukat bir komşu, hortumla genç kızın koluna ve başına vurarak darp etti.

Olay, 20 Haziran Cuma günü Mavikent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Geçmişte otopark paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan komşular E.A.Ö. ve Zeynep Özdemir, bu kez bahçedeki hortumun kullanımı yüzünden tartışmaya başladı. E.A.Ö., komşusu Zeynep Özdemir'den kullandığı hortumu bahçede bırakmamasını istedi. Tartışma büyüyünce, E.A.Ö.'nün avukat eşi S.Ö. bahçeye gelerek Özdemir ailesine saldırdı.

'MESLEK HAYATIMA MAL OLACAKTI'

Kavga sırasında Özdemir ailesinin kızları İlahi Özdemir, komşu S.Ö. ile karşı karşıya geldi. İlahi Özdemir'in anlattıklarına göre, S.Ö. elindeki bahçe hortumuyla kendisine saldırdı.

Genç kız, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Alkollüydü, önce babama sonra bana hortum ile saldırdı. Koluma iki defa vurdu. 'Dur, yapma' dememe rağmen iki defa da kafama hortumla vurdu. Kendisi ve oğlu da darbetti. Babama oğluyla birlikte birkaç defa vurdu. Komşular, babamı bahçeden balkona almasına rağmen yine saldırdı. Babam darbetmedi, küfür etti. Onlar bize her şeyi yaptı. Eşinden, kendisinden, oğlundan şikayetçi oldum."

Pilotaj eğitimi aldığını belirten İlahi Özdemir, yaşadığı saldırının kariyeri üzerindeki potansiyel etkisine dikkat çekti: "Kolum kırılsaydı meslek hayatıma mal olacaktı."

'SENİ YOK EDERİM' TEHDİDİ

Mağdur ailenin babası Levent Özdemir ise olayın geçmişten gelen husumetle ilişkili olduğunu belirtti. Üç yıl önce evinin inşaatı sırasında komşularına park yeri verdiğini ancak S.Ö. ve eşinin sürekli tahrikte bulunduğunu iddia etti. Olay günü ise E.A.Ö.'nün, "Zeynep hortum bir daha burada olmayacak. Bu sana son uyarım" diyerek eşini tehdit ettiğini söyledi.

Levent Özdemir, duruma müdahale etmek istediğinde ise E.A.Ö.'nün, "Senin başına iş açacağım" diyerek tehdit ettiğini, Avukat S.Ö.'nün ise "İn aşağıya, ben avukatım. Müvekkillerimin kim olduğunu bilir misin? Seni yok ederim" sözleriyle tehditler savurduğunu aktardı.

Levent Özdemir, "Bahçe sulama hortumu ile kızımın koluna ve kafasına vurdu. Avukat kimliğini kullanarak yaptığı terbiyesizliklerin acısını başka insanlara da yaşatmamak adına olayı adli makamlara taşıdım" dedi.

Kavga sonrası jandarmaya şikayette bulunan Özdemir ailesi, ayrıca İlahi Özdemir'in kolundaki doku zedelenmesi ve ezikler için darp raporu aldığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA