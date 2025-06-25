Bir İlçe Bu Cenazeyi Konuşuyor! 4 Gün Boyunca Ortada Kaldı, Vasiyet Krizini Cumhurbaşkanlığı Çözdü

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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 65 yıl Kocacami’de imamlık yapan ve 88 yaşında vefat eden Sadettin Kılıç’ın cenazesi, vasiyeti üzerine Muhyiddin-i Rumi Hazretleri Türbesi bahçesine defnedilmek istenmesi ilçede gerginliğe neden oldu.

Burhaniye Belediyesi’nin defin talebini reddetmesi, 4 gün süren bir krize yol açtı. Vatandaşların ve ailenin yoğun tepkisi üzerine devreye giren Cumhurbaşkanlığı’nın onayıyla Kılıç, vasiyetine uygun olarak türbe bahçesine defnedildi.

BELEDİYE İZİN VERMEDİ

Sadettin Kılıç’ın ailesi, 22 Haziran’da kaymakamlığa dilekçe vererek, Kılıç’ın Eski Burhaniye Belediyesi binası yanındaki türbe bahçesine gömülmek istediğini bildirdi. Ancak Burhaniye Belediyesi, türbenin belediye mülkiyetinde olduğunu ve meclis kararı olmadan defin yapılamayacağını belirterek talebi reddetti. Bu durum, aile ve vatandaşlar arasında büyük tepkiye yol açtı, zaman zaman gergin anlar yaşandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Krizin çözümü için Burhaniye Kaymakamlığı’na vekâlet eden Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit bölgeye gelerek Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile görüşmeler yaptı.

Türbe çevresinde çevik kuvvet ekipleri olası olayları önlemek için geniş güvenlik önlemleri aldı. 4 gün süren bekleyiş, Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen onay ile son buldu. Onay, dün 14.30’da ulaştı ve defin işlemi gerçekleştirildi.

'SABIRLA BEKLEDİK'

Sadettin Kılıç’ın oğlu Cemalettin Kılıç, “Babamız 65 yıl Burhaniye’ye hizmet etti, manevi bir şahsiyetti. Vasiyeti, çocukluğumuzun geçtiği, 50 yıl yaşadığı evin yanındaki türbeydi. Belediye direndi, ama polis olmasa arbede çıkabilirdi. Sabırla bekledik, vasiyet yerine getirildi” dedi.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ise, “Türbe belediye mülkiyetinde. Meclis kararı olmadan defin izni veremem, bu hukuka aykırı olur” diyerek kararını savundu.

Kaynak: İHA