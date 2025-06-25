NATO'da Zirve Vakti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la Ayak Üstü Sohbet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesinde fotoğraf çekimine katıldı. Erdoğan, fotoğraf çekimine ABD Başkanı Donald Trump ile sohbet ederek geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan, toplantı öncesinde yapılan fotoğraf çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraf çekimine ABD Başkanı Donald Trump'la sohbet ederek gelmesi dikkat çekti.

NATO'da Zirve Vakti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la Ayak Üstü Sohbet - Resim : 1

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Liderler Zirvesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve için gittiği Lahey’de ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmüş ve iki lider Trump’ın yeniden seçilmesinin arından ilk kez bir araya gelmişti.

NATO'da Zirve Vakti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la Ayak Üstü Sohbet - Resim : 2

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından pek çok liderle de ikili temaslarda bulunacak.

Bir sonraki NATO Zirvesi'nin Türkiye'de düzenlenecek olması sebebiyle Hollanda ile Türkiye arasında devir teslim töreni de yapılacak.

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Kaynak: AA

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NATO Recep Tayyip Erdoğan
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