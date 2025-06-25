Takla Atan Otomobilden Mucizevi Kurtuluş
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 5 kişi kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Araçtakiler kendi imkânlarıyla çıkarken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 5 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, İzmit-Kandıra yolu Pirceler mevkisinde gerçekleşti. S.Ö. yönetimindeki 41 KM 188 plakalı Seat marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından sürücü ve araçta bulunan 4 yolcu, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde araçtaki 5 kişinin de herhangi bir yara almadığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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