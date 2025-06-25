NATO Zirvesi'nin Yıldızı! Kraliçe Geceye Damga Vurdu... Dünya Liderleri Gözlerini Alamadı

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Hollanda, Lahey Dünya Forumu’nda düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ilk kez ev sahipliği yaptı. Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer NATO liderlerini bir araya getirdi.

Kraliçe Máxima Şıklığıyla Göz Kamaştırdı: Zirvenin en dikkat çeken ismi, Hollanda Kraliçesi Máxima oldu. 57 yaşındaki Arjantin doğumlu kraliçe, derin yakalı ve yarasa kollu Natan markalı yumuşak ipek tulumuyla tüm bakışları üzerine çekti.

Pelerin Görünümlü Yeşil Elbise Gündem Oldu: Kraliçe Máxima’nın pelerin tarzındaki yeşil elbisesi, aile fotoğrafı çekiminde liderleri gölgede bırakarak sosyal medyada ve basında geniş yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan Samimi Anlar: Zirve kapsamında düzenlenen aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın gülerek tokalaşması ve yan yana poz vermesi dikkat çekti. İkili, yemekte de aynı masada oturdu.

Kraliçe Máxima’nın Geçmişi: Üç çocuk annesi Máxima, eski bir New York yatırım bankacısı. 1999’da İspanya’da Veliaht Prens Willem-Alexander ile tanışan Máxima, o dönemde Deutsche Bank’ta ekonomist olarak çalışıyordu.

Tartışmalı Evlilik Hikâyesi: Máxima’nın babasının Arjantin’deki cunta rejiminde bakanlık yapması, çiftin ilişkisini tartışmalı hale getirdi. Ancak eski Kraliçe Beatrix, Máxima’yı “entelektüel ve modern bir kadın” olarak tanımlayarak evliliğe onay verdi.

Hızlı Yükselen Popülerlik: Willem-Alexander’ın tahta çıkmasından bir yıl sonra kraliçe olan Máxima, karizması ve tarzıyla kısa sürede Hollanda’da büyük bir popülerlik kazandı.

Moda ve Sosyal Duruş: Moda ikonu olarak bilinen Máxima, göç ve LGBTİ+ hakları gibi konularda cesur açıklamalarıyla da tanınıyor. Bu duruşu, bazı kesimlerden takdir topladı.

Zirvede Diplomasi ve Görkem: Kraliyet Sarayı’nda düzenlenen akşam yemeğinde, Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Máxima, liderleri ve eşlerini ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’ın yanı sıra Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte aynı masada yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi