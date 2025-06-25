ABD Başkanı Trump'tan Lahey'de Nükleer Tehdit: 'En Son İsteyeceğimiz Şey...'

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ABD Başkanı Donald Trump, Lahey’de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı 12 günlük savaşın ardından yürürlüğe giren ateşkesin ‘harika’ gittiğini kaydederken, İran ve İsrail ile gurur duyduğunu söyledi.

Trump, İran’ın nükleer çalışmalarına izin vermeyeceklerini belirtirken, “En son isteyeceğimiz şey bir şeylerin zenginleştirilmesi” dedi. Trump sözlerinin devamında “Eğer İran, nükleer tesisleri yeniden inşa ederse, yeniden vururuz” ifadelerini kullandı.

"Bu herkes için büyük bir zafer. İran'ın petrolleri ellerinde kaldı. Geçtiğimiz günlerde çok ciddi saldırılar gerçekleştirdik. Bu operasyona katılan herkes harikaydı. Gurur duymalılar kendileriyle" diyen Trump, "Kusursuz bir operasyon yaptık. İran'a tonlarca bomba attık. İran'ın nükleer tesisleri tamamen yok edildi" diye konuştu.

ABD Başkanı, Gazze ilgili de gelişmelerin olduğunu aktararak, "Bence oradan da iyi haberler gelecek" ifadelerini kullandı. Trump, Gazze'de barışa 'daha da' yakın olduklarını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in İran'ı vurmasının ardından iki ülke arasında karşılıklı saldırılar günlerdir sürerken, son olarak ABD de İran'ın nükleer tesislerini vurarak savaşa dahil olmuştu. Bu saldırının ardından İran ABD'nin Katar ve Irak'taki üslerine saldırırken Orta Doğu'da gerilim hiç olmadığı kadar tırmanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump daha sonra tarafları ateşkese ikna etmiş ancak taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürmüştü. Trump'ın taraflara uyarısıyla ateşkes tam anlamıyla uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi