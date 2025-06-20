Minguzzi Cinayeti Davasında Üçüncü Duruşma! Sanıklar Hakim Karşısında...
Kadıköy’de kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında üçüncü duruşma başladı. İki sanığın daha tespit edilmesiyle davada yargılanan sanık sayısı 4'e çıktı. Aile adalet çağrısını sürdürürken, duruşmaya katılım yoğun oldu.
İstanbul Kadıköy’de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açılan davada, bugün üçüncü duruşma Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Bit pazarında kaykay malzemesi almak isterken uğradığı saldırıda ağır yaralanan Minguzzi, hastanede verdiği yaşam mücadelesini 9 Şubat’ta kaybetmişti.
Minguzzi cinayetiyle ilgili daha önce yargılanan iki sanığın yanı sıra, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu olayla bağlantılı iki kişi daha tespit edildi. Bu duruşmada ilk kez hâkim karşısına çıkacak yeni şüphelilerin de ifadeleri alınacak. Duruşma sabah 10.35’te başladı.
Davayı izlemek üzere çok sayıda vatandaş adliye önünde toplandı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı karşılık buldu. Adliye koridorlarında “Mattia Ahmet için adalet” sloganları yankılanırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlı Aka da duruşmayı izlemek üzere salonda yer aldı.
Mattia’nın annesi Yasemin Minguzzi, duruşmaya oğlunun fotoğrafının basılı olduğu bir tişörtle katıldı.
Gazeteci İhsan Yalçın, duruşma salonundan gelişmeleri aktarıyor. İşte dakika dakika yaşananlar...
Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden sanıklardan ilkinin çarpraz sorgusu yapılıyor.
Adliye koridorlarında 'Hak, hukuk, adalet' ve 'Hakim kalemi kır' sloganları atılıyor.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında üçüncü duruşma başladı— Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 20, 2025
📌Destek için adliyeye gelen vatandaşlar, 'Hak, hukuk, adalet' ve ‘Hakim kalemi kır' sloganları atıyorhttps://t.co/T6F7fLRutM pic.twitter.com/Rz95zSjJVB
Mattia Ahmet Minguzzi davasının üçüncü duruşması başladı.
Minguzzi ailesi ikinci kez oğullarının katilleriyle yüz yüze. Salonda tansiyon yükseldi. Duruşma başlamadan 10 dakika ara verildi.
Mattia Ahmet Minguzzi davasının üçüncü duruşmasında 2 sanık ile 7 tanık dinlenecek. Duruşma henüz başlamadı. Bir önceki duruşmada SEGBİS ile bağlanan Mattia Ahmet Minguzzi’nin katili 2 sanık bu kez duruşma salonunda. Duruşma başladığında sanıkların çarpraz sorgusu yapılacak.
Minguzzi ailesi ve avukatlar mahkeme salonuna alındı. Duruşma birazdan başlayacak.
Yasemin Minguzzi duruşma salonu önünde, üzerine oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin fotoğrafının basılı olduğu tişörtü giydi.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında üçüncü duruşma görülüyor— Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 20, 2025
📌Acılı anne Yasemin Minguzzi, duruşmaya oğlunun fotoğrafının basılı olduğu bir tişörtle katıldıhttps://t.co/T6F7fLQWEe pic.twitter.com/jZauyThRxh
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi ile baba Andrea Minguzzi de adliyede. Minguzzi ailesini adliye koridorlarında büyük bir kalabalık karşıladı. ‘Çiçeğim buradayız’ sloganları atan grubu gören anne Yasemin Minguzzi duygulanarak göz yaşlarına boğuldu.
Mattia Ahmet Minguzzi’nin teyzesi Aylin Akıncılar duruşma salonunun önünde.
Kaynak: Haber Merkezi