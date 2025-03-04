DHKP-C Operasyonunda 30 Gözaltı! Aralarında Öğretmenler de Var

İzmir merkezli 11 ilde, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında aktif görev yapan öğretmenlerin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
DHKP-C Operasyonunda 30 Gözaltı! Aralarında Öğretmenler de Var

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın desteğiyle örgütün finansmanının engellenmesine yönelik bir çalışma yürüttü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saat 06.40 sıralarında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

12'Sİ ÖĞRETMEN 30 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyon sonucunda, kamuda aktif olarak görev yapan 12 öğretmen ve 1 kamu görevlisi dahil 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
DHKP-C Gözaltı İzmir Operasyon
Son Güncelleme:
WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor
Apple'dan Sürpriz Hamle: Yeni Modellerde Artık Böyle Gelecek Apple'dan Sürpriz Hamle: Yeni Modellerde Artık Böyle Gelecek
Büyükçekmece’de İETT Otobüsü Alevlere Teslim oldu Büyükçekmece’de İETT Otobüsü Alevlere Teslim oldu
Halk TV'ye 'Bilirkişi' Davası: Beş Gazeteci İlk Kez Hakim Karşısında Halk TV'ye 'Bilirkişi' Davası Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü!
DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı
İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu
Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor: Ek Gümrük Vergisi Tarifeleri Piyasaları Vurdu Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor
Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız