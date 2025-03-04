DHKP-C Operasyonunda 30 Gözaltı! Aralarında Öğretmenler de Var

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın desteğiyle örgütün finansmanının engellenmesine yönelik bir çalışma yürüttü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saat 06.40 sıralarında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

12'Sİ ÖĞRETMEN 30 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyon sonucunda, kamuda aktif olarak görev yapan 12 öğretmen ve 1 kamu görevlisi dahil 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA