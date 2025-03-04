Halk TV'ye 'Bilirkişi' Davası: Beş Gazeteci İlk Kez Hakim Karşısında

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP’nin davalarına bakan bilirkişi hakkındaki açıklamalarının ardından hem İmamoğlu hem de bilirkişi hakkında değerlendirme yapan gazeteciler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Halk TV’de canlı yayında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçları iddiasıyla başlatılan soruşturmada gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker, Seda Selek, Kürşat Oğuz gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmışlardı. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise tutuklanmıştı.

Davanın ilk duruşması bugün 09.40'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde bulunan 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmayı gazetecilerin avukatları, meslektaşları, basın örgütü temsilcilerinin yanı sıra aralarında CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Gökan Zeybek, Gökçe Gökçen ile milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Utku Çakırözer, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın da bulunduğu çok sayıda siyasetçi takip ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi