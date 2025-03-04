Adana'da İş İnsanının Başına Silah Dayayıp 2 Milyon TL Haraç İstediler

Adana'da bir iş insanı kendisinden 2 milyon TL haraç isteyen kişilerin hedefi oldu. İş insanını başına tabanca dayayarak tehdit eden iki şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Adana'da İş İnsanının Başına Silah Dayayıp 2 Milyon TL Haraç İstediler

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde 28 Şubat'ta iddiaya göre, ambalaj üretim fabrikası olan E.U. (30), M.A. (17) ve E.E (17) 2 milyon TL haraç kestiklerini cep telefonuyla arayıp söyledi. E. U. parayı vermeyeceğini belirtti. Bunun üzerine M.A ve E.E, S.İ. (22)’inin kendilerine kiraladığı otomobil ile E.U.’un evinin önüne giderek pusuya yattı.

İş insanının geldiğini gören M.A ve E.E, aracın yanına gidip kapıyı açtı. Ardından şüpheliler iş insanının başına tabanca doğrultup tekrardan 2 milyon TL haraç isteyerek korkutup, kaçtı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E. U.’nun ihbarı üzerine olayı aydınlatmak için çalışmalara başladı. Olayın gerçekleştiği yerden itibaren yaklaşık 50 saatlik güvenlik kamerası izleyen polis, M.A ve E.E’inin saklandığı adresi tespit etti.

Operasyon düzenleyen polis M.A, E.E ve otomobili kiralayan S.İ.’yi yakaladı. Yakalanan M.A ve E.E kendilerini azmettiren şahsın M.O'nun (32) olduğunu ileri sürdü. Araştırma polisi bunun üzerine M. O.’yu da yakaladı. Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinin tahkikatı sonucu adliyeye sevk edilen M.A ve E.E tutuklandı, S.İ. ve M.O. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şanlıurfa’da Siber Operasyon: Dolandırıcılar Kıskıvrak YakalandıŞanlıurfa’da Siber Operasyon: Dolandırıcılar Kıskıvrak YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana Haraç
Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı Zayıf İnsanlar mı Kilolu İnsanlar mı Daha Uzun Yaşıyor? Bilimsel Çalışmanın Sonuçları Şaşırttı
Artvin'de Kaçak Avcılara Suçüstü Artvin'de Kaçak Avcılara Suçüstü
İETT Otobüsü Alev Alev Yandı İETT Otobüsü Bir Anda Alev Aldı
Çamaşır Sepetindeki Delikler Meğer Bu Yüzden Varmış! Duyunca Çok Şaşıracaksınız Çamaşır Sepetindeki Delikler Meğer Bu Yüzden Varmış! Duyunca Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü!
Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor: Ek Gümrük Vergisi Tarifeleri Piyasaları Vurdu Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor
Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız
DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı
Özgür Özel'den Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Sert Tepki Özgür Özel'den Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Sert Tepki