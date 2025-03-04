İETT Otobüsü Alev Alev Yandı

Büyükçekmece'de park halindeki bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Sabah saat 06.00 sıralarında çıkan yangında şans eseri can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Büyükçekmece'de park halindeki bir İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Murat Çeşme Mahallesi Hünkartepe Caddesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Otobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek aracın büyük bölümünü sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Yangını fark eden şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. İçinde yolcu bulunmayan otobüs, yangının etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, otobüsün yanma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

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