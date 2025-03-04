Artvin'de Kaçak Avcılara Suçüstü

Artvin’in Borçka ilçesinde, koruma altındaki bir karacayı avlayıp soyan kaçak avcılar, ekiplerin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Artvin'de Kaçak Avcılara Suçüstü

Olay, 2024-2025 av sezonunun son gününde meydana geldi. Karacayı avladıktan sonra yemeye hazırlayan avcılar, Doğa Koruma personeli ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tespit edildi.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ile Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcıları yakalamak için ortak bir operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde, vurulan karacanın kan izleri takip edilerek kar örtüsünün altına gizlendiği belirlendi. Avcıların, karacayı avladıktan sonra derisini yüzdükleri tespit edildi.

Kaçak avcılara, doğaya verdikleri zarar nedeniyle toplam 41 bin 883 TL para cezası kesildi. Yetkililer, koruma altındaki yaban hayvanlarını avlayanlara karşı denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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