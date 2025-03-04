Türkiye Yolladı, Fransa 'Zehirli' Diyerek Geri Gönderdi!

Türkiye'de vatandaşlar arasında gıda güvenliğine dair kaygılar giderek artıyor. Önce Ekim 2024'ten itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'nın peş peşe yayımladığı ifşaat listeleri, ürünlerinde tağşiş veya taklit yapan gıda işletmelerini gözler önüne sermiş ve aralarında pek çok büyük firmanın olması tepki çekmişti.

Bunun ardından Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen pek çok gıda ürünü ile ilgili sorunlar ortaya çıktı. Pek çok Avrupa ülkesinin daha sınırdan girmeden geri gönderdiği ürünler, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) tarafından açıklanmaya devam ediyor.

SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ

Sistemde son olarak Türkiye'den gönderilen kuru incirler yer aldı. Fransa, yaptığı sınır kontrolleri esnasında aflatoksin tespit ettiği incirleri, "sağlığa ciddi risk oluşturduğu" gerekçesiyle sınırdan geri çevirdi. Fransa'nın reddettiği ürünler, ülkeye geri döndü.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin adı verilen zehirli ve kanserojen madde, sıcak ve nemli ortamlarda gelişerek besinler üzerinden çoğalabilir. Çeşitli yollarla gıdalara bulaşan bu madde, tüketildiği zaman insanlarda kansere dahi neden olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi