Şüpheli Kadın Ölümü: Adli Tıp Raporu Sonrası Tahliye Kararı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Gamze A.’dan haber alamayan yakınları endişelenerek evine gitti. Genç kadını hareketsiz halde bulan aile üyeleri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Gamze A.’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan sevgilisi Ertuğrul H., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

'ÖLÜM NEDENİ EPİLEPSİ'

Olayla ilgili kritik bir gelişme, Adli Tıp Kurumu 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’ndan gelen raporla yaşandı. Raporda, Gamze A.’nın vücudundaki lezyonların hayati tehlike yaratacak düzeyde olmadığı vurgulandı.

Ayrıca, tespit edilen travmatik izlerin epilepsi nöbeti sırasında meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Uzmanların değerlendirmesine göre, Gamze A.’nın ölümünün herhangi bir darp sonucu değil, epilepsi hastalığı ve buna bağlı gelişen komplikasyonlardan kaynaklandığı ifade edildi.

SEVGİLİYE TAHLİYE

Mevcut delil durumu ve rapor doğrultusunda, Ertuğrul H.’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kaynak: DHA