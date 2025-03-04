Büyükçekmece’de İETT Otobüsü Alevlere Teslim oldu

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde park halindeki bir İETT otobüsü yandı

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Muratçeşme Mahallesi’nde meydana gelen olayda, saat 06.10 civarında otobüsten dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede alevlere teslim olan otobüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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