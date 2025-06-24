Ekrem İmamoğlu’na Bir Dava Daha! 9 Aydan 4 Yıl 1 Aya Kadar Hapsi İstendi

İBB Soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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İBB soruşturmasında tutuklanan ve Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan dava açıldı. İmamoğlu’nun 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası alması istendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2 cumhuriyet savcısı "müşteki" olarak yer alırken, hakimlikteki sorgusunda İmamoğlu'nun, tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan iki cumhuriyet savcısına yönelik hakaret içerikli beyanları nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İmamoğlu'nun hakimlik ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu beyanlarının savunma hakkı sınırlarını aştığı, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olduğu iddia edildi.

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET SUÇLAMASI

İddianamede, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan yürütülen soruşturmada, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İmamoğlu'nun ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındığı belirtildi.

İDDİALARI REDDETTİ

İmamoğlu’nun suçlamayı kabul etmediği, şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, kamu adına eleştiri getirdiğini savunduğu belirtildi.

İddianamede, İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesi, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.

İddianamede, İmamoğlu'nun 23 Mart'ta "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği de anımsatıldı.

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Kaynak: AA

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