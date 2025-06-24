Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Zirve Öncesi 'Ateşkes' Mesajı: 'Krizin Bedelini Tüm Dünya Öder'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey'deki NATO Zirvesi öncesi havaalanında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, İsrail-İran arasındaki savaşın 12. gününde alınan ateşkes kararını da yorumladı.

Rusya ve Ukrayna arasında 3 yıldır devam eden savaşla ilgili, "Biz savaşın diplomasi yolu ile sonlandırması için çabalarımızı anlatacağız. Geçtiğimiz günlerde tarafları İstanbul'da buluşturduk. Esir takasına vesile olduk. İstanbul sürecinin devamı için planlamalar yapıyoruz." açıklamasını yaptı. Zirvede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da gündeme taşıyacaklarını belirten Erdoğan, "Filistin'deki katliama da dikkat çekeceğiz. İstila ve yıkım politikasının son bulması gerektiğini altını çizeceğiz." dedi.

İsrail ve İran arasında 12 gündür devam eden savaşla ilgili konuşan Erdoğan, taraflar arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı, "Bölgede ateşkesi sağlayacak, ardından da kalıcı sükunete giden yolu açacak her türlü yolu takdirle karşılar ve samimiyetle destekleriz. Nitekim dün gece geç saatlerde gelen taraflar arasında ateşkes sağlanması haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz." dedi.

'BÖLGEMİZ SAVAŞIN YÜKÜNÜ KALDIRAMAZ'

Savaşın etkilerinin sadece bölgesel değil, dünyada da hissedileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha önce de ifade ettim, bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz. Ellerin tetikten çekilmesi için diplomasiye şans tanınması en doğru ve akılcı tavır olacaktır. Türkiye olarak uluslararası hukuku gözeten tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

'BEDELİNİ BÜTÜN DÜNYA ÖDER'

"İsrail'in İran'a yönelik saldırılar bölgemizin huzuruna yönelik büyük bir tehdidin fitilini ateşledi. Pervasız adımları asla kabul edilemez." diye konuşan Erdoğan, "Küresel aktörlerin etkin tedbirleri alması şart, yoksa bunun bedelini bütün dünya öder. Biz herkesi aklı selime çağırmaya, diplomasinin her türlü meseleye çözüm olacağını söylemeye devam edeceğiz." dedi.

"İsrail'in Gazze'deki açlığı silah olarak kullanmasının da sonlandırılmasını istiyoruz." diyen Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi.

'SURİYE'YE DESTEK VERİYORUZ'

'Terörsüz Türkiye' hedefine kararlılıkla devam ettiklerini belirten Erdoğan, Suriye'deki kilise saldırısıyla ilgili "Terör bölgemizde maşa olarak kullanıldı. DEAŞ'ın kalleş yüzünü çok iyi bilen ülkeyiz. Fırat kalkanı ile bu örgüte en ağır darbeyi biz vurduk. Suriye halkına bir kez daha taziyelerimizi iletiyoruz. Suriye'nin yeni yönetiminin huzur için ortaya koyduğu gayret takdire şayandır. Suriye yönetimi bütün terör örgütleri ile mücadelede son derece kararlı. Kendilerine gereken desteği veriyoruz. Terörle mücadelede Suriye yönetiminin etkin adımlar atarak kısa sürece mesafe alacağına inancım tam." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi