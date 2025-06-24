Muharrem İnce Resmen 'Baba Ocağı'nda!

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2021'de istifa ettiği CHP'ye CHP lideri Özel'in davetiyle tekrar katıldı. Özel, İnce'yi kürsüye "Muharrem İnce'ye rozet takmam lazım ama dedim ki ben Muharrem İnce'ye rozet takamam. Çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri" diyerek çağırdı. İnce ise sözlerine Hasan Hüseyin Korkmazgil'in 'Acıyı Bal Eyledik' şiiriyle başladı ve "Bugün eğilmeyen başınız, susmayan diliniz, bükülmeyen bileğiniz olmak için buradayım" diyerek bitirdi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 4.5 yıl önce istifa ettiği Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) geri döndü. İnce, CHP grup toplantısının yapıldığı salona CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte geldi.

Muharrem İnce Resmen 'Baba Ocağı'nda! - Resim : 1

'ONUN ROZETİ ALNINA TAKILI ZATEN'

İlk olarak kürsüye CHP lideri Özel çıktı ve şu ifadeleri kullandı:

"Kendisini baba evine davet ettim. Birleşe birleşe kazanmanın, omuz omuza olmanın gereğine inandığı için partisini en yaşlı üyeye emanet etti. Önümüzdeki günlerde Memleket Partisi'nin kurultayı toplanacak ve pozitif anlamda kendini feshedecek. Ve sonra biz tüm Memleket Partilileri baba evine bekleyeceğiz.

Muharrem İnce'ye rozet takmam lazım ama dedim ki ben Muharrem İnce'ye rozet takamam. Çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri."

Muharrem İnce Resmen 'Baba Ocağı'nda! - Resim : 2

İLK KONUŞMASINA 'ACIYI BAL EYLEDİK' ŞİİRİYLE BAŞLADI

Özel, Muharrem İnce'yi kürsüye davet etti. İnce, ilk konuşmasına Hasan Hüseyin Korkmazgil'in 'Acıyı Bal Eyledik' şiiriyle başladı.

Muharrem İnce Resmen 'Baba Ocağı'nda! - Resim : 3

'BÜKÜLMEYEN BİLEĞİNİZ OLMAK İÇİN BURADAYIM'

İnce ilk konuşmasında şunları söyledi:

"Ben bugün buraya bir kibirle, pişmanlıkla, kişisel bir hesapla gelmedim. Buraya Sayın Özgür Özel'in samimi bir davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıktan bazen de umudu başka yollarla aramaktan olur. Bugün buraya gelişim bir geri dönüş değil; bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir. Bugün eğilmeyen başınız, susmayan diliniz, bükülmeyen bileğiniz olmak için buradayım. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Muharrem İnce 'Baba Ocağı'nda! CHP'ye Geri Dönüşünü Bu Mektupla DuyurduMuharrem İnce 'Baba Ocağı'nda! CHP'ye Geri Dönüşünü Bu Mektupla DuyurduSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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