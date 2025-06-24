CHP'li Gürer Makinistlerin Sorunlarını TBMM Gündemine Taşıdı

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İşçilerin ve çiftçilerin çalışma koşullarıyla ilgili sorunları sık sık gündeme gelirken, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TCDD Taşımacılık bünyesindeki makinistlerin çalışma koşulları ve yaşadıkları hak ihlallerini TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na bir soru önergesi veren CHP'li vekil, makinistlerin sorunları ve bunların çözümlerine yönelik sorular yöneltti. Bakan Uraloğlu da bu sorulara yanıt verdi.

BAKAN URALOĞLU'NA SORULAR

Makinistlerin insanca yaşamayı hak ettiğini vurgulayan Ömer Fethi Gürer’in, Bakan Uraloğlu'na soruları şu şekilde:

“Yük taşımacılığında ve bazı ana hat yolcu ekspreslerinde kullanılan 22000, 24000 ve 33000 serisi lokomotiflerin makinist kabinlerinde yaşanan izolasyon sorunları neden giderilmemektedir? Kış aylarında ısınma, yaz aylarında ise aşırı sıcaklık problemleri yaşayan makinistlerin çalışma koşullarım iyileştirmek için bir çözüm planlanmakta mıdır?

“Makinistlere, kendi görev tanımları dışından tren şefliği ve revizör olmayan yerlerde revizörlük görevleri yaptırılmakta mıdır? Asıl görevleri trenin seyrüseferini sağlamak olan makinistlere ekstra iş yükü verilmesinin nedeni nedir? Bu ek sorumluluklar ve makinist kabinlerindeki düzensizlikler nedeniyle görevlerini verimli bir şekilde yapamayan personelin çalışma koşullarım iyileştirmek için bir düzenleme düşünülmekte midir?

TCDD Taşımacılık bünyesinde görev yapan makinistlerin hak edişlerinin, demiryolu taşımacılığı yapan özel şirketlerin çok altında kalması nedeniyle bir maaş düzenlemesi planlanmakta mıdır? Makinistlerin çalışma saatleri, görev yerlerine dönüşlerinde yaşadıkları zorluklar ve genel çalışma koşullan hakkında bir iyileştirme çalışması yapılmakta mıdır? Kurum ve bakanlık nezdinde bu sorunlann çözümüne yönelik herhangi bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?

Ayrıca, TCDD bünyesinde hali hazırda kaç taşeron çalışan bulunmaktadır? Bu konuda güncel ve net bir bilgi paylaşılması düşünülmekte midir?”

İŞÇİLERİN STATÜLERİ FARKLI

Bakan Uraloğlu, CHP'li vekile verdiği yanıtta, TCDD Taşımacılık bünyesindeki makinistlerin istihdamının 2011 yılına kadar sözleşmeli personel statüsünde yapıldığını, sonrasında da işçi statüsüne geçildiğini bildirdi. Sözleşmeli personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye, işçi personelin de 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, diğer hakların da toplu iş sözleşmeleri kapsamında olduğunu ifade etti.

KABİNLERDEKİ İZOLASYON SIKINTISI

Makinist kabinlerindeki izolasyon problemlerine de değinen Bakan Uraloğlu, düzenli bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını belirterek kapı ve pencere fitillerinin kontrol edildiğini ve gerektiği takdirde yenilendiğini bildirdi. Kabindeki klima ve ısıtıcı sistemlerine de düzenli olarak bakım yapıldığını dile getiren Bakan, yeni araçlarda da modern teknolojilere uygun sistemlerin kullanıldığını aktardı.

ÇALIŞMA KOŞULLARI NE DURUMDA?

Makinistlerin günlük çalışma saatlerinin 8 saat olduğunu, olağandışı durumlarda da bu sürenin en fazla 11 saate kadar çıkabildiğini anlatan Uraloğlu, makinistlere en az 11 saat dinlenme süresi verildiğini söyledi. Öte yandan tren işletme ve planlama birimlerinin kurulmasıyla da daha dengeli bir çalışma düzeni yaratılması için uğraşıldığını belirtti.