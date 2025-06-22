Zirai Dondan Sonra Çiftçiyi Bekleyen Yeni Felaket Kapıda! Her Ürünü Etkileyecek

60’dan fazla ili vuran zirai don felaketi sonrasında ekonomik sıkıntıya giren çiftçiyi bekleyen yeni felaket yolda. CHP’li Ömer Fethi Gürer, çiftçinin borcunun 1 trilyon 8 milyar 567 milyon liraya ulaştığını belirterek akaryakıt fiyatlarının her ürünün fiyatını etkileyeceğini vurguladı. Gürer ‘Hasat ve ekim döneminde yapılan akaryakıt zamları, tüm ürünlerin fiyatlarını olumsuz etkileyecek’ dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Zirai Dondan Sonra Çiftçiyi Bekleyen Yeni Felaket Kapıda! Her Ürünü Etkileyecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zirai don felaketi sonrasında çiftçinin yaşadığı sorunla dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu kez de akaryakıt zamlarının tüm tarım ürünlerinin üretim maliyetinden raf fiyatına kadar artışa neden olduğuna dikkat çekti.

Zirai Dondan Sonra Çiftçiyi Bekleyen Yeni Felaket Kapıda! Her Ürünü Etkileyecek - Resim : 1

'ÇİFTÇİ BORCUNU DÖNDÜREMEZ NOKTADA'

Gürer ‘Çiftçi, artan girdi maliyetleri ve kamunun düşük alım fiyatları nedeniyle olabildiğince sıkıntılı bir sürece sürükleniyor. Yetersiz sabit destekler, çiftçiye verilen yardımların işe yaramadığını gösteriyor. Borçlanan çiftçi, borçlarını döndüremez noktaya geldi’ dedi.

Gürer, bazı bölgelerde hasat, bazı bölgelerde ise ekim döneminde traktör, biçerdöver ve diğer mazotla çalışan makinelerin giderlerinin son zamlarla önemli ölçüde arttığını belirtti.

Zirai Dondan Sonra Çiftçiyi Bekleyen Yeni Felaket Kapıda! Her Ürünü Etkileyecek - Resim : 2

'BU DURUM KITLIK OLUŞTURUYOR'

Akaryakıt zammının doğrudan üretime yansımasının yanı sıra nakliye maliyetlerini de artırarak tüketiciye zamlı ürüne dönüştüğünü vurgulayan Gürer ‘Vatandaş, raflarda ürün olsa bile cebindeki gelirle etiket fiyatını karşılaştırdığında ürüne bakıp geçiyor. Bu durum, dolaylı bir kıtlık oluşturuyor’ diyerek tepki gösterdi.

Zirai Dondan Sonra Çiftçiyi Bekleyen Yeni Felaket Kapıda! Her Ürünü Etkileyecek - Resim : 3

'GIDAYA ERİŞİM ZORLAŞIYOR'

Mazotun Aralık 2024’te litre fiyatının 44 TL olduğunu, bugün ise 55 TL’ye çıktığını hatırlatan Gürer çiftçilerin bankalara olan kredi borçlarının bugün itibarıyla 1 trilyon 8 milyar 567 milyon TL’ye ulaştığını belirtti. Gürer ‘Çiftçiler, borçlarını ödeyememe riskiyle karşı karşıya. Vatandaşın, emeklinin ve asgari ücretlinin sabit geliriyle gıdaya erişimi giderek zorlaşıyor’ dedi.

22 YILDIR TARIMDA PLANLAMAYI İHMAL ETTİ

Gürer şunları söyledi: Kuraklık ve zirai don gibi doğal afetlerin ardından akaryakıt fiyatlarındaki artış, tarımsal üretimi ve ticareti sarsıyor. İklim değişikliğinin neden olduğu sel, dolu, don, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi olumsuz hava koşulları tarımsal üretimi ve gıda güvenliğini tehdit ediyor. AKP iktidarları, 22 yıldır tarımda planlamayı ihmal etti. Geç de olsa başlanan çalışmalar var. Üretim öncesi ve sonrasında planlama önemsenerek sorunlara çözüm getirilmelidir.

'MAZOTTA ÖTV KALDIRILMALI'

Ömer Fethi Gürer, tarımda çözüm için gübre, yem ve mazot gibi kalemlerde sübvansiyon sağlanması, borçların ertelenmesi, desteklerin artırılması ve üretim girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve tarımda mazotta ÖTV kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Gürer, Temmuz ayında emekli maaşları ve asgari ücrette mutlaka artış yapılması gerektiğini ifade etti.

Zirai Don Vurdu, Ağaçlarda Meyve Kalmadı! Hem Alan Hem Satan Sıkıntıda; Kilosu 50 Liradan 500 Liraya Fırladı...Zirai Don Vurdu, Ağaçlarda Meyve Kalmadı! Hem Alan Hem Satan Sıkıntıda; Kilosu 50 Liradan 500 Liraya Fırladı...Ekonomi

65 İli Esir Aldı Zarar Yüzde 100! ‘6 Şubat Depremi Gibi’… Felaketin Sayısı Bini Aştı65 İli Esir Aldı Zarar Yüzde 100! ‘6 Şubat Depremi Gibi’… Felaketin Sayısı Bini AştıGüncel

Etiketler
Zirai don Çiftçi
Son Güncelleme:
MTV İkinci Taksit Ödeme Dönemi Başlıyor! İşte MTV Ödemesinin Son Tarihi MTV İkinci Taksit Ödeme Dönemi Başlıyor! İşte MTV Ödemesinin Son Tarihi
Türk Hava Kuvvetleri’nin Envanterinde Hangi Savaş Uçakları Var? Türk Hava Kuvvetleri’nin Envanterinde Hangi Savaş Uçakları Var?
O Tarihe Dikkat: Eski Defterler Beklemediğiniz Anda Karşınıza Çıkacak O Tarihe Dikkat: Eski Defterler Beklemediğiniz Anda Karşınıza Çıkacak
Konut Fiyatlarında Yeni Zirve: O Bölge Liderliğe Yerleşti Konut Fiyatlarında Yeni Zirve: O Bölge Liderliğe Yerleşti
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak
Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Türkiye’de Yatırım Değeri En Hızlı Artacak Şehirler Açıklandı! Bu Bölgede Evi Arsası Olanlar Yaşadı Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Türkiye’de Yatırım Değeri En Hızlı Artacak Şehirler Açıklandı!
Türkiye'nin En Büyüğüydü: Borcu 4 Yılda 4 Katına Çıktı, Darboğaza Girdi Türkiye'nin En Büyüğüydü: Borcu 4 Yılda 4 Katına Çıktı, Darboğaza Girdi
Ne Altın Ne Gümüş Ne Dolar! Rekora Koşuyordu, Trump ve Musk Engelledi Ne Altın Ne Gümüş Ne Dolar! Rekoru Trump ve Musk Engelledi
Ve Korkulan Oldu... ABD İran'ı Vurdu, İran ile İsrail Karşılıklı Füze Yağdırıyor Ve Korkulan Oldu... ABD İran'ı Vurdu