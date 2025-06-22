Zirai Dondan Sonra Çiftçiyi Bekleyen Yeni Felaket Kapıda! Her Ürünü Etkileyecek

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Zirai don felaketi sonrasında çiftçinin yaşadığı sorunla dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu kez de akaryakıt zamlarının tüm tarım ürünlerinin üretim maliyetinden raf fiyatına kadar artışa neden olduğuna dikkat çekti.

'ÇİFTÇİ BORCUNU DÖNDÜREMEZ NOKTADA'

Gürer ‘Çiftçi, artan girdi maliyetleri ve kamunun düşük alım fiyatları nedeniyle olabildiğince sıkıntılı bir sürece sürükleniyor. Yetersiz sabit destekler, çiftçiye verilen yardımların işe yaramadığını gösteriyor. Borçlanan çiftçi, borçlarını döndüremez noktaya geldi’ dedi.

Gürer, bazı bölgelerde hasat, bazı bölgelerde ise ekim döneminde traktör, biçerdöver ve diğer mazotla çalışan makinelerin giderlerinin son zamlarla önemli ölçüde arttığını belirtti.

'BU DURUM KITLIK OLUŞTURUYOR'

Akaryakıt zammının doğrudan üretime yansımasının yanı sıra nakliye maliyetlerini de artırarak tüketiciye zamlı ürüne dönüştüğünü vurgulayan Gürer ‘Vatandaş, raflarda ürün olsa bile cebindeki gelirle etiket fiyatını karşılaştırdığında ürüne bakıp geçiyor. Bu durum, dolaylı bir kıtlık oluşturuyor’ diyerek tepki gösterdi.

'GIDAYA ERİŞİM ZORLAŞIYOR'

Mazotun Aralık 2024’te litre fiyatının 44 TL olduğunu, bugün ise 55 TL’ye çıktığını hatırlatan Gürer çiftçilerin bankalara olan kredi borçlarının bugün itibarıyla 1 trilyon 8 milyar 567 milyon TL’ye ulaştığını belirtti. Gürer ‘Çiftçiler, borçlarını ödeyememe riskiyle karşı karşıya. Vatandaşın, emeklinin ve asgari ücretlinin sabit geliriyle gıdaya erişimi giderek zorlaşıyor’ dedi.

22 YILDIR TARIMDA PLANLAMAYI İHMAL ETTİ

Gürer şunları söyledi: Kuraklık ve zirai don gibi doğal afetlerin ardından akaryakıt fiyatlarındaki artış, tarımsal üretimi ve ticareti sarsıyor. İklim değişikliğinin neden olduğu sel, dolu, don, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi olumsuz hava koşulları tarımsal üretimi ve gıda güvenliğini tehdit ediyor. AKP iktidarları, 22 yıldır tarımda planlamayı ihmal etti. Geç de olsa başlanan çalışmalar var. Üretim öncesi ve sonrasında planlama önemsenerek sorunlara çözüm getirilmelidir.

'MAZOTTA ÖTV KALDIRILMALI'

Ömer Fethi Gürer, tarımda çözüm için gübre, yem ve mazot gibi kalemlerde sübvansiyon sağlanması, borçların ertelenmesi, desteklerin artırılması ve üretim girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve tarımda mazotta ÖTV kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Gürer, Temmuz ayında emekli maaşları ve asgari ücrette mutlaka artış yapılması gerektiğini ifade etti.