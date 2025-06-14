Zirai Don Vurdu, Ağaçlarda Meyve Kalmadı! Hem Alan Hem Satan Sıkıntıda; Kilosu 50 Liradan 500 Liraya Fırladı...
Amasya’da 60 yılı aşkın süredir aralıksız düzenlenen kiraz teşvik yarışması bu yıl iptal edildi. İlkbaharda yaşanan zirai don afeti nedeniyle kiraz bahçeleri ürün vermedi. Kirazın kilosu 50 liradan 500 liraya fırladı. Üretici, hem mahsul alamamanın hem de borçların yükü altında destek bekliyor.
Kaynak: İHA
Amasya’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve kentin tarım kültürünün simgelerinden biri haline gelen kiraz teşvik yarışması, bu yıl ilk kez iptal edildi. 1962 yılından bu yana devam eden yarışmanın yapılamama nedeni ise ilkbaharda etkili olan zirai don oldu. Don afeti, kiraz üreticisini büyük zarara uğrattı.
12-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali’ne renk katan yarışma, yıllardır en kaliteli kirazı üreten çiftçilerin ödüllendirildiği bir etkinlikti. Ancak bu yıl bahçelerde ürün olmayınca yarışmanın yapılması da mümkün olmadı.
KİLOSU 50 LİRADAN 500 LİRAYA ÇIKTI
Geçtiğimiz yıl 28 bin dekar alanda 50 bin ton kiraz üretimi gerçekleştirilmişti. Bu yıl ise ağaçlarda meyve kalmadı. Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, “Bu yıl Amasya’da bir tane bile kiraz yok. Geçen yıl kilosu 50 TL olan aynı kirazlar bu yıl birkaç manavda kilosu 500 TL’den satılıyor” dedi.
Cebeci, yarışmaların iptal edilmesinin sadece sembolik değil, üreticinin moralini de olumsuz etkilediğini belirtti. “60 yıldır yapılan kiraz yarışmalarında birincilere, derece alan çiftçilere hediyeler verilirdi. Bu yıl ürün olmadığı için yarışması da yapılmayacak” diye konuştu.
Üretim olmasa da çiftçilerin bahçelerdeki bakım çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Cebeci, gübreleme ve ilaçlama gibi işlemlerin tam olarak uygulandığını söyledi. Ancak üreticilerin bu girdileri genellikle hasat sonrasında ödemek üzere aldıklarını belirtti. “Şimdi kiraz yok. Ancak çiftçinin borcu var. Sağlanacak yardımların bir an evvel yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Zirai don, sadece kirazı değil, diğer meyve çeşitlerini de etkiledi. Amasya’nın Ziyaret beldesinden üretici Mustafa Tokmak, “Kirazın yanı sıra elma, erik, armut gibi meyveler de afet nedeniyle olmadı” diyerek durumun geniş bir alana yayıldığını ifade etti.
Saraycık köyünde 4 dekar kiraz bahçesi olan Mehmet Geyik ise yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı: “Bu sene bir tane bile kiraz yok. Kiraza hasret kaldık. Üzüntümden bahçeye gidesim gelmiyor.”
Amasya’daki çiftçiler şimdi hem maddi destek hem de gelecek sezon için moral arıyor. Üretimin devamlılığı için tarım sigortaları, kredi ertelemeleri ve doğrudan desteklerin bir an önce devreye alınması bekleniyor.