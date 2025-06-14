Zirai Don Vurdu, Ağaçlarda Meyve Kalmadı! Hem Alan Hem Satan Sıkıntıda; Kilosu 50 Liradan 500 Liraya Fırladı...

Cebeci, yarışmaların iptal edilmesinin sadece sembolik değil, üreticinin moralini de olumsuz etkilediğini belirtti. “60 yıldır yapılan kiraz yarışmalarında birincilere, derece alan çiftçilere hediyeler verilirdi. Bu yıl ürün olmadığı için yarışması da yapılmayacak” diye konuştu.

Üretim olmasa da çiftçilerin bahçelerdeki bakım çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Cebeci, gübreleme ve ilaçlama gibi işlemlerin tam olarak uygulandığını söyledi. Ancak üreticilerin bu girdileri genellikle hasat sonrasında ödemek üzere aldıklarını belirtti. “Şimdi kiraz yok. Ancak çiftçinin borcu var. Sağlanacak yardımların bir an evvel yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.