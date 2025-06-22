Konut Fiyatlarında Yeni Zirve: O Bölge Liderliğe Yerleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mayıs ayına ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlar, konut piyasasında fiyat artışlarının sürdüğünü ortaya koyarken, en yüksek artış oranı Doğu Anadolu Bölgesi’nde kaydedildi.

Konut Fiyatlarında Yeni Zirve: O Bölge Liderliğe Yerleşti
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Mayıs ayında Türkiye genelinde konut fiyatları bir önceki aya göre %3,4 oranında artış göstererek endeks değeri 182,4’e ulaştı. Aynı dönemde Doğu Anadolu Bölgesi’nde fiyatlar %6,5 artarak tüm bölgeler arasında en yüksek aylık artış oranına imza attı.

YILLIK VERİLERDE ENFLASYONUN ETKİSİ BELİRGİN

Konut fiyatları, 2024 yılı Mayıs ayına kıyasla nominal olarak %32,3 oranında yükseldi. Ancak enflasyondan arındırılmış reel verilere bakıldığında %2,3’lük bir düşüş yaşandığı dikkat çekti. Bu düşüş, konut fiyatlarındaki artışın enflasyon karşısında reel bazda gerilediğine işaret ediyor.

Konut Fiyatlarında Yeni Zirve: O Bölge Liderliğe Yerleşti - Resim : 1

BÜYÜKŞEHİRLERDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde de konut fiyatları artmaya devam etti. Mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul’da %2,7, Ankara’da %3,8, İzmir’de ise %3’lük bir artış kaydedildi. Yıllık bazda ise Ankara %41,4 ile en yüksek nominal artış oranına sahip büyükşehir oldu. Onu %32,6 ile İstanbul, %31,1 ile İzmir izledi.

SATIN ALMA GÜCÜNDE GERİLEME SİNYALİ

TCMB’nin verileri, konut fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini gösterse de, enflasyonun etkisiyle satın alma gücünde reel bir kayıp yaşandığına dikkat çekiyor. Özellikle bölgesel bazda hızla değer kazanan yerleşim alanlarının, yatırımcılar ve alıcılar açısından daha yakından izlenmesi bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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