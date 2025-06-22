MTV İkinci Taksit Ödeme Dönemi Başlıyor! İşte MTV Ödemesinin Son Tarihi
2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi için geri sayım başladı. Ocak ayında ilk taksitini ödeyen milyonlarca araç sahibi, ikinci ödeme sürecinin ne zaman başlayacağını ve hangi kanallardan ödeme yapılabileceğini araştırıyor.
MTV'nin 2025 yılı ikinci taksiti, 1 Temmuz Salı günü itibarıyla ödenmeye başlanacak. Vergi mükelleflerinin, 31 Temmuz 2025 Perşembe gününe kadar ödemelerini tamamlaması gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılacak ödemelere gecikme faizi uygulanacak.
MTV NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksiti, farklı kanallar üzerinden kolayca ödenebilecek. Araç sahipleri şu yöntemleri kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilir:
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmî internet sitesi üzerinden
İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) platformu aracılığıyla
e-Devlet Kapısı üzerinden
Anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı ya da şubeleri
PTT şubeleri
ZAMANINDA ÖDEME ÖNEMLİ
Araç sahiplerinin gecikme faizi ile karşılaşmamak için MTV ödemelerini belirtilen süre içinde tamamlamaları gerekiyor. Vergi takibini düzenli yapanlar, faiz yükünden kurtulup, yasal yükümlülüklerini sorunsuz şekilde yerine getirebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi