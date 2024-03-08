İktidarın 8 Mart korkusu: İstanbul Valiliği Taksim-Şişhane metro istasyonunu kapattı!

Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yurdun dört bir yanında meydanlara çağrı yaparken, İstanbul Valiliği’nden yine tartışmalı bir karar geldi.

İstanbul’da kadınlar bu yıl da, Feminist Gece Yürüyüşü için saat 19.30’da Taksim için çağrı yaptı.

İstanbul Valiliği, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim ve Şişhane istasyonlarını kapattı. Meydan polis bariyerleriyle çevrildi.

Kararı sosyal medyadan duyuran Metro İstanbul, "İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” ifadelerini kullandı.

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü öncesinde, Taksim Meydanı'nı çevreleyen polis bariyerleri bu sene de meydanda yerini aldı.

Bölgeye ayrıca çok sayıda güvenlik gücü sevk edilmesi de bekleniyor.