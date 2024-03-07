İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis saldırısı! 8 Mart için yürüyüş yapmak isteyen çok sayıda kişi gözaltına alındı: Müdahale sebebi dövizde LGBT yazması

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü için okullarında yürüyüş yapmak isteyen kadın ve LGBTIQ+'lara saldıran polis, çok sayıda öğrenciyi işkenceye varan yöntemlerle gözaltına aldı.

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İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gören kadın ve LGBTIQ+'lar, yaklaşan 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü için okullarında bir yürüyüş yapmak istedi.

Öğrenciler, yürüyüş dolayısıyla okulda çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibinin olduğu bildirildi.

Fen-Edebiyat Fakültesi'nden çıkıp Beyazıt Anakapı önüne yürümek isteyen öğrenciler, polis müdahalesiyle karşılaştı.

Fakülte kapısından çıkan öğrencilere saldıran polis, işkenceye varan yöntemlerle öğrencileri gözaltına aldı.

Çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Müdahalenin sebebinin ise pankartta LGBTIQ+ yazması olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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İstanbul Üniversitesi Polis şiddeti 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
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