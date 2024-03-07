Başkentte 4 milyonu aşkın seçmen oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Seçime katılacak siyasi partilerin belirlenmesi, belediye başkan adayı listelerinin 3 Mart'ta kesinleştirilmesinin ardından, 31 Mart'ta oy kullanabilecek seçmen sayıları da belirlendi.

Ankara İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi 4 milyon 282 bin 718 olarak belirlenen Ankara'nın seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi.

Başkentli seçmenler, 31 Mart'ta, büyükşehir belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, belediye meclis üyelerini ve mahalle muhtarlarını seçmek için oy kullanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday bulunuyor.

Kaynak: AA