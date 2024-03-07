Ali Mahir Başarır, CHP'nin 1 Nisan planını açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yozgat’ta Akdağmadeni, Çayıralan ve Yerköy ilçeleriyle Sivas’ın Sızır beldesine ziyaretlerde bulundu. Yurttaşlara “Sizi üzeni siz de sandıkta üzün” tavsiyesini veren Başarır, “Anadolu’nun tüm ilçeleri bizim için Çankaya kadar kıymetli, o yüzden buradayız. Söz, bir dahaki sefere erken seçim için Anadolu’yu gezeceğiz” dedi.

İktidarın terör anlayışına ve HÜDA-PAR ile olan birlikteliğine değinen CHP’li Başarır “Vatan sevgisi seçimden seçime hatırlanmaz” dedi. Başarır şunları söyledi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevmiyorsan, Misak-ı milli sınırlarını savunmuyorsan, Kuva-yi Milliye’yim demiyorsan, seçimden önce Karayılan gibi bir alçağın videolarını bizlerin vergileriyle sarayda yapıyorsan, milliyetçi değilsin! Yol yürüdükleri parti, Türkiye’de özerkliğin tartışılabileceğini, Türk kelimesinden rahatsız olduğunu söylüyor. Yozgat’ın bu güzel topraklarında, vatan cephesi var, Kuva-yi Milliye var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Orada Gaffar Okkan’ı öldüren terör örgütüne ‘terör örgütü değil’ diyen HÜDA-PAR var. Biz bu ülkede terörün bitmesini en çok isteyen partiyiz. IŞİD’i de istemiyoruz, PKK’yı da istemiyoruz, Hizbullah’ı da istemiyoruz. Bu kadar sığınmacı da istemiyoruz.”

"BOZDAĞ MEMLEKETİNE DOKUNMAMIŞ BİLE"

Başarır, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın memleketi olan Akdağmadeni ilçesinde de yurttaşlarla buluştu. Başarır, “Gitmediğin yer senin değildir” dedi ve Bozdağ’a sitem etti. Başarır, “Sayın Bekir Bozdağ burada doğmuşsun, bu ilçe seni parlamentoya yollamış, bakan olmuşsun, şimdi Meclis Başkanvekilisin. Neden dokunmadın buraya? Neden işsizlik var burada? Neden su sorunu var? Neden fabrika açmadın? Çünkü Anadolu’ya dokunmayan ama seçimden seçime Anadolu üzerinden yarattığı kirli algılarla seçim kazanan bir iktidar var” diye konuştu.

"BİZİ YİYECEK EKMEĞE MUHTAÇ ETTİLER"

Yozgat’ın Yerköy ilçesine ziyaretinde de yurttaşlara seslenen Başarır, CHP’nin Belediye Başkanı adayı İlhan Yılmaz’dan da bir ricada bulundu. Başarır, şunları söyledi:

“Benim derdim bu ülkede sağcısının solcusunun, AKP’lisinin CHP’lisinin yatağa aç girmemesi. Sayın başkanım, Allah’ın izniyle 31 Mart’ta seçileceksin, görüyorum bu tabloyu ve senden ricam, ben buraya geldiğimde bana karşılama töreni düzenleme ama sana oy versin vermesin, elinde ekmek yoksa ne olur git onlara yardım elini uzat. Artık ‘biz-onlar’ kelimelerini siyasi sözlükten söküp atalım. Yokluk değil, yoksulluk yaşıyoruz. 2002’de bir emekli aylığıyla ne kadar peynir, yumurta, et, zeytinyağı alabiliyorsa, bugün yarısını bile alamıyor. Bir şeyi fazla alıyor; bugün daha fazla ekmek alıyor. Çünkü bizi yiyecek ekmeğe muhtaç ettiler, ekmeğe razı ettiler, ekmeği arar hale getirdiler.”

CHP’li adayların seçileceğine olan inancını dile getiren Başarır, Akdağmadeni’nde Oğuz Eranıl, Çayıralan’da Mutullah Üstün ve Yerköy’de İlhan Yılmaz adına yurttaşlara söz verdi.

“Belediyenin bütçesinin ve imkanlarının yetmediği yerde diğer büyükşehirlerin imkanlarını kullanacağız. İsteklerinizi yerine getireceğiz” diyen Başarır şöyle devam etti:

“Biz neden belediye başkanlarımızla övünüyoruz? Çünkü namuslu insanlar, halkına dokunan insanlar, yatağa bir çocuk aç girdiği zaman bunu dert edinen insanlar. Anadolu’dan bana ne, demiyorlar. Çayıralan’da Yozgat’ın en büyük kültür merkezi, konaklama merkezini İBB yapıyor. Bütçesi 180 milyon lira. Bizim isteğimiz güçlü bir Türkiye, birlikte bir Türkiye, kardeşçe yaşayan bir Türkiye. İnanıyoruz, Yozgat’ta en az 5 belediye kazanacağız. İl genel Meclisi üyeleri getireceğiz. Unutmayalım devrim Anadolu’dan başlayacak.”

Kaynak: ANKA