CHP'den Burcu Köksal açıklaması: 'Belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, kimse kimlikleri nedeniyle haklarından yoksun bırakılmayacak'

DEM Partililere yönelik ayrımcı ifadeler kullanan Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’a ilişkin CHP Genel Merkezi’nden açıklama yapıldı.

CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır. Tüm halkımızı 31 Mart 2024’te Türkiye İttifakı’nda buluşmaya davet ediyoruz” denildi.

CHP’den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÇELİK DE TEPKİ GÖSTERDİ

Köksal'ın açıklamalarının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak, "Biz “...millete efendilik yoktur; hizmet etme vardır..." bakış açısını kendimize rehber edinmiş halk sevgisiyle kuşanmış Cumhuriyet Halk Partili neferleriz. Kimsenin siyasi amaçları için, ucuz hesaplar yaparak toplumu kamplara ayırmasına izin vermeyiz. Bunu yapan dost ya da rakip kim olursa olsun karşısında dururuz" ifadelerini kullandı.

Çelik paylaşımının tamamında şu ifadeleri kaydetti:

"Yerel yönetimler halkın doğrudan doğruya temas ettiği devlet kurumlarıdır. Hangi partiden, inançtan ya da kimlikten olursa olun vatandaşlarımızın eşit hizmet aldığı, kapılarının herkese açık olduğu hizmet yerleridir. Biz “...millete efendilik yoktur; hizmet etme vardır..." bakış açısını kendimize rehber edinmiş halk sevgisiyle kuşanmış Cumhuriyet Halk Partili neferleriz. Kimsenin siyasi amaçları için, ucuz hesaplar yaparak toplumu kamplara ayırmasına izin vermeyiz. Bunu yapan dost ya da rakip kim olursa olsun karşısında dururuz. İstanbul bunu başardı. İstanbul'da Ekrem Başkan'la, partizanlığı, ayrımı, belli bir zümreye hizmeti, hizmetten yoksun bırakmakla tehdit etme alışkanlığını sonlandırdık. İstanbul’da CHP’li adayların kazandığı tüm belediyelerin kapısı 16 milyon İstanbulluya açık olacak. Eşit hizmet, adil yaşam ve liyakat bizim parolamız olacak."

AFYONKARAHİSAR ADAYI KÖKSAL NE DEMİŞTİ?

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, düzenlediği mitingde, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Köksal'ın bu ifadeleri kamuoyundan tepki çekerken, CHP içinden de tepkiler yükselmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem