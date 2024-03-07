Afyon adayı Köksal'ın açıklamalarının ardından CHP lideri Özel: 8 Mart'ta tüm belediye başkanlarımız bir taahhütname imzalayacak

CHP lideri Özel, Kütahya'da yurttaşlarla bir araya geldi. Özel, partisinin Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Partililere yönelik ayrımcı açıklamalarının ardından bir açıklama daha yaptı. Özel, "8 Mart'tan itibaren bütün belediye başkanlarımız bir taahhütname imzalayacak" dedi.

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Afyon adayı Köksal'ın açıklamalarının ardından CHP lideri Özel: 8 Mart'ta tüm belediye başkanlarımız bir taahhütname imzalayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlere kısa bir süre kala halk buluşmalarını sürdürüyor.

Son olarak Kütahya’da yurttaşlarla buluşan Özel, konuşmasında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘doğal gaz’ tehdidini hatırlattı.

Özel konuya ilişkin açıklamasında, "Kütahya’nın sorunlarını biliyorum. Biliyorum, Kütahya’nın sıkıntılarını. Ege’nin küçülen tek kent olduğunu, doğum hızının düştüğünü, göç verdiğini biliyorum. Bir yandan Tayyip Erdoğan’ın doğalgaz isteyenleri azarladığını biliyorum.

Kütahya’yı yollardır Cumhur İttifakı yönetir. Yıllardır burada doğalgaz sorunu çözülmez. CHP’nin yönettiği belediyelerde bu sorun yok. Ama Cumhur İttifakı’nın yönettiği bu şehirde var.

Ne diyordu Ordu’da, 'iktidar yoksa doğalgaz yok' diyordu. CHP’li belediyelerde doğalgaz sorunu yok. Cumhur İttifakı’nda hâlâ doğalgaz sorunu var. Doğalgazı çözmek için genelde iktidar olmak değil, yerelse işi bilen belediye başkanına ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

BURCU KÖKSAL'IN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’ın DEM Partililere yönelik ayrımcı açıklamalarına ilişkin de bir kez daha konuştu.

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Özel, partinin adaylarının ‘8 Mart’tan itibaren taahhütname imzalayacağını’ söyledi.

Özel, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Örneğin mal varlığını seçildiğinde belediyenin kapısına açacağım diye taahhütname imzalayacaklar. Ayrıca CHP'li belediyeler kadın hakları konusunda, kadınların eşit temsili konusunda, kadına karşı şiddette tavizsiz olma konusunda, kadınların belediyecilik hizmetlerinden yararlanırken, kreşler yaparak onları sosyal yaşamı katma konusunda, kadın istihdamını artırma konusunda taahhütte bulunacaklar, hayvan hakları konusunda taahhütte bulunacaklar. Ve dünden bugüne bir ihtiyaç daha ortaya çıktı; CHP'li belediyeler kişilerin dini inancı, mezhebi, etnisitesi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksınız belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına söz verecekler."

Etiketler
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan AKP Cumhur İttifakı
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