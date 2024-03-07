Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Mehmet Ağar karşılamış

Miting için Elazığ’a giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayanlar arasında, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da olduğu görüldü.

Eski AKP Milletvekili Tolga Ağar, sosyal medya hesabından Erdoğan’ın Elazığ ziyaretine dair fotoğraflar paylaştı.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle şehrimizde düzenlenen mitinge katılım sağladık” diyen Tolga Ağar’ın paylaşımlarında, faili meçhul cinayetler davasından beraat ettirilen Mehmet Ağar’ın da bulunması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle şehrimizde düzenlenen mitinge katılım sağladık.



Aziz Memleketimiz 31 Mart’a hazır; dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın yanında…



📍Elazığ pic.twitter.com/nj8JfMj7f0 — Tolga Ağar (@zulfutolgagar) March 7, 2024

NE OLMUŞTU?

Mehmet Ağar, 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayete ilişkin yargılandığı faili meçhul cinayetler davasında beraat etmişti. İstinaf mahkemesi ise davada verilen beraat kararlarını geçtiğimiz günlerde onamıştı.