Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Mehmet Ağar karşılamış

Miting için Elazığ’a giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın ve oğlu Tolga Ağar karşılamış.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Mehmet Ağar karşılamış

Miting için Elazığ’a giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayanlar arasında, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da olduğu görüldü.

Eski AKP Milletvekili Tolga Ağar, sosyal medya hesabından Erdoğan’ın Elazığ ziyaretine dair fotoğraflar paylaştı.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle şehrimizde düzenlenen mitinge katılım sağladık” diyen Tolga Ağar’ın paylaşımlarında, faili meçhul cinayetler davasından beraat ettirilen Mehmet Ağar’ın da bulunması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Ağar, 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayete ilişkin yargılandığı faili meçhul cinayetler davasında beraat etmişti. İstinaf mahkemesi ise davada verilen beraat kararlarını geçtiğimiz günlerde onamıştı.

JİTEM davasında Mehmet Ağar için beraat talebiJİTEM davasında Mehmet Ağar için beraat talebiGüncel
Etiketler
Mehmet Ağar Recep Tayyip Erdoğan AKP Elazığ Faili meçhul
Son Güncelleme:
Yalı Çapkını dizisinde üzücü veda... Ayrılık iddiası doğru çıktı Yalı Çapkını dizisinde üzücü veda... Ayrılık iddiası doğru çıktı
İsmail Arı hakkında soruşturma: Konu: Kızılay'ın Menzil ilişkisi İsmail Arı hakkında soruşturma
Kızıl Goncalar dizisine sürpriz bir isim daha katıldı! NOW TV'den transfer Kızıl Goncalar dizisine sürpriz bir isim daha katıldı! NOW TV'den transfer
DEM Parti'nin İstanbul adayları Naci Görür'le bir araya geldi DEM Parti'nin İstanbul adayları Naci Görür'le bir araya geldi
ÇOK OKUNANLAR
10 Mart'tan sonra hayatı değişecek 4 burç belli oldu 10 Mart'tan sonra hayatı değişecek 4 burç belli oldu
AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber
HSBC'nin dolar kuru tahmini değişti: 1 dolar yıl sonu ne kadar olacak? HSBC'nin dolar kuru tahmini değişti!
Bölümleri bir bir gerçek oluyor! Simpsonlar'dan 2024 kehanetleri Bölümleri bir bir gerçek oluyor! Simpsonlar'dan 2024 kehanetleri
İmamoğlu-Kurum yarışında son durum: Anketler ne diyor? İmamoğlu-Kurum yarışında son durum