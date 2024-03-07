DEM Parti'nin İstanbul adayları Naci Görür'le bir araya geldi

DEM Parti İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, İstanbul’daki deprem riskini Prof. Dr. Naci Görür ile görüştü.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Meral Danış Beştaş, "Naci Görür hocamızla depreme hazırlıklı, dirençli İstanbul’u konuştuk. Bize zaman ayırdığı ve öneri ve bilgi paylaşımı için çok teşekkür ediyoruz. Depremle mücadelede esas olan, bilimin öncülüğünde hazırlıktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem