İsmail Arı hakkında soruşturma: Konu: Kızılay'ın Menzil ilişkisi

Skandallarla anılan Kızılay'ın kamuda hızla örgütlendiği bilinen Menzil Cemaati ile ilişkisini haberleştiren BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında "dezenformasyon" soruşturması başlatıldı.

Depremde çadır satması ile hafızalara kazınan Kızılay, BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Arı'ya "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yönetildi.

GERKÇE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Gerekçe olarak ise BirGün'ün 10 Mart 2023 tarihinde yayımlanan "Kızılay koşa koşa Menzil’e gitmiş!" başlıklı haber ile Arı'nın sosyal medya paylaşımı gösterildi.

BirGün'ün aktardıklarına göre; söz konusu haber ile Arı'nın sosyal medya paylaşımında deprem felaketinin ardından Kızılay’ın Menzil Cemaati’nin Nakış Gıda isimli şirketinden yardım kolisi aldığı belirtiliyordu.

Hatta haberden kısa süre sonra Kızılay'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoda da afet depolarının Nakış Gıda'dan alınan koliler ile dolu olduğu net bir şekilde görülüyordu.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Arı, yaptığı haberin gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu ve kamuoyunu bilgilendirdiğini ifade etti.