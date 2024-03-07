TEM'de feci kaza: Ankara yolu trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli'nin Dilovası ilçesi geçişinde yolcu otobüsü, TIR ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Kazada yarananlar için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

Kocaeli'nde kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Kocaeli-Dilovası geçişinde meydana geldi.