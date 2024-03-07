Pankartına bile tahammülü yokken... Yeni Akit'in birinci sayfasındaki habere Erdoğan çok kızacak

Türkiye'den İsrail'e sevkiyat hız kesmeden sürerken, iktidara yakın Yeni Akit, MAZLUMDER'in İsrail ile ticaret yapan şirketlerin yöneticilerinin yargılanmaları talebiyle yaptığı suç duyurusunu gazetenin birinci sayfasına taşıdı.

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Pankartına bile tahammülü yokken... Yeni Akit'in birinci sayfasındaki habere Erdoğan çok kızacak

GERÇEK GÜNDEM - İsrail’in Gazze’ye insanlık dışı saldırıları sürerken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsüden en çok dile getirdiği konulardan biri de İsrail oldu.

Erdoğan her bulduğu fırsatta İsrail’e ve Başbakan Netanyahu’ya lanet yağdırırken, Türkiye’den İsrail’e ihracat ise hız kesmeden devam etti. İsrail’e karşı tepki kürsüde ve göstermelik boykotlarda kaldı.

Daha geçen gün, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sakarya’daki mitinginde açılan ‘İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın’ pankartı, görevliler tarafından apar topar kaldırıldı.

Erdoğan'ın mitinginde "İsrail ile ticaret yapılmasın" pankartı; Apar topar kaldırıldıErdoğan'ın mitinginde "İsrail ile ticaret yapılmasın" pankartı; Apar topar kaldırıldıSiyaset

Gazeteci Metin Cihan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP’li ya da AKP’ye yakın isimlerin İsrail’le ticarete hız kesmeden devam ettiğini ortaya koymuştu.

Metin Cihan Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın oğluna ait geminin de İsrail limanında yükleme yaptığı iddiasını da paylaşımlarına eklemişti.

AKİT ERDOĞAN'I KIZDIRACAK

İktidara yakın Yeni Akit gazetesi ise İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği’nin (MAZLUMDER) İsrail ile ticaret yapan şirketlerin yöneticilerinin yargılanmaları talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasını gazetenin 1’inci sayfasına taşıdı.

Habere başlık olarak ise, ‘İsrail ile ticaret insanlığa ihanet’ ifadeleri tercih edildi. Başlığa taşınan ifadeler MAZLUMDER’in Çağlayan Adliyesi’nin önünde yapılan basın açıklamasında kullanılan pankartta yer alıyordu.

Akit, bu haberin hemen yanına ise, 'Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülkelerdeniz' haberini ekledi.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP Gazze İsrail Akit gazetesi
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