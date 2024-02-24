Erdoğan'ın mitinginde "İsrail ile ticaret yapılmasın" pankartı; Apar topar kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya mitingine katılan bazı kişilerin açtığı "İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın" pankartına el konuldu.

Erdoğan'ın mitinginde "İsrail ile ticaret yapılmasın" pankartı; Apar topar kaldırıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşma yaptı.

Mitingde Filistin'e saldırılarını ve işgali sürdüren İsrail'e ilişkilerin kesilmesini istendi. Miting alanında "İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın" pankartı açıldı.

Daha sonra pankartı açanların yanına gelen ve polis olduğu tahmin edilen bazı kişiler pankarta kaldırdı.

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