LÖSEV aileleri LÖSANTE Hastanesi için Bakan Koca’ya seslendi

LÖSEV aileleri LÖSANTE Hastanesi'ne 7 yıldır verilmemesine tepkilerini dile getirmek ve çocuklarının sesi olmak için Türkiye'nin dört bir yanından bugün Ankara’da bir araya geldi.

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LÖSEV aileleri LÖSANTE Hastanesi için Bakan Koca’ya seslendi

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na kayıtlı, çocuğu lösemiyle mücadele eden anneler, iyileşmiş gençler, Ankara’da bir araya geldi.

Yapılan açıklamada, “7 yıldır görmezden gelindik ama şimdi birlikte daha güçlü bir şekilde sesimizi duyurmak için bir araya geldik. Halkın tuğla bağışları ile yapılan Avrupa’nın ilk, ülkemizin en donanımlı LÖSEV - LÖSANTE hastanemize, yapılan denetimlerden olağanüstü yüksek kalite puanı almasına rağmen 7 yıldır tam ruhsat verilmiyor. 200 yatak boș duruyor. Milli servet çürümeye terk ediliyor. Neden daha çok çocuğumuzun iyileşmesi engel olunuyor” denildi.

Çocuğu lösemi tedavisi gören Gurbet Karayel “Bugün burada daha çok çocuk iyileşsin istiyoruz. Bu nedenle buradayız. Bizim yüreğimiz yanıyor, çocuklarımız ölüyor. Bu çocuk senin de çocuğun olabilirdi. LÖSANTE Hastenesi hepimizindir. Hastanemize tam ruhsatımızı istiyoruz” diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi.

PEKİ SAĞLIK BAKANI KENDİ HASTANESİNE NEREDEN RUHSAT BULUYOR?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya, LÖSANTE’ye neden 7 yıldır tam ruhsat verilmediğini soran aileler ortak hazırladıkları basın bildirisini okudu. LÖSEV’li Aileler yaptıkları açıklamada Sağlık Bakanı’na şöyle seslendi:

“Sağlık Bakanı sadece kendi hastanelerini değil herkesi eșit düșünmelidir. LÖSEV Aileleri olarak bugüne kadar sabırla bekledik. Bizim yüreğimiz yanıyor, çocuklarımız ölüyor. Bu çocuklar sizin de çocuğunuz olabilirdi. Türk Halkının bağışları ile tuğla tuğla inşa edilen LÖSANTE Hastanemize artık engel olmayın. Tüm çocuklarımız iyileşsin, çocuklarımız lösemi ve kanserden ölmesin. LÖSANTE bizimdir, hepimizin hastanesidir. LÖSANTE’mize tam ruhsat verilene kadar sahip çıkacak ve pes etmeyeceğiz.”

AİLELER SOSYAL MEDYADAN DA SORMUŞTU: LÖSANTE’YE NEDEN TAM RUHSAT VERİLMİYOR?

Tedavisi devam eden lösemili çocuklar, iyileşen gençler ve aileleri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya sosyal medyadan kendi videoları ve mesajlarıyla seslerini duyurmaya çalışmıştı. 2 Mart’tan bu yana #LösanteyeTamRuhsat etiketi ile yüzlerce video ve çağrı yapıldı. Çocukların ve gençlerin ortak mesajı ise; “LÖSANTE Hastanemize neden tam ruhsat verilmiyor? Daha çok lösemili ve kanser hastası çocuk sunulan ücretsiz tedavi hizmetinden yararlansın, kardeşlerimiz de yaşasın” olmuştu. Aileler ve gençler sosyal medyadan yaptıkları çağrılara LÖSANTE’ye tam ruhsat verilene kadar bu konuyu gündemde tutacaklarını dile getirdi.

LÖSANTE Hastanesi 7 yıldır Bakanlığın engeliyle karşı karşıya: "O yataklarda kanser hastaları tedavi edilebilecekken hayatını kaybeden hastalarımız oluyor"LÖSANTE Hastanesi 7 yıldır Bakanlığın engeliyle karşı karşıya: "O yataklarda kanser hastaları tedavi edilebilecekken hayatını kaybeden hastalarımız oluyor"Güncel

Kaynak: ANKA

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LÖSEV Hastane Fahrettin Koca
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