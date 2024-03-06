LÖSANTE Hastanesi 7 yıldır Bakanlığın engeliyle karşı karşıya: "O yataklarda kanser hastaları tedavi edilebilecekken hayatını kaybeden hastalarımız oluyor"

Lösemi ve kanser tedavisi gören çocukları tedavi edebilmek için halkın bağışlarıyla kurulan LÖSANTE Hastanesi, 7 yıldır Sağlık Bakanlığı’nın tam ruhsat engeliyle karşı karşıya. Hastanenin yıllardır tam ruhsat alamaması ise daha fazla çocuğun iyileşmesine engel oluyor.

Sağlık Bakanlığına yapılan resmi başvurular, yüz yüze görüşmeler ve Bakanlık denetimlerinde 100 üzerinden 99.67 gibi alınan yüksek kalite puanlarına rağmen LÖSANTE Hastanesi'nin tam kapasite çalışmasına izin verilmiyor.

Tamamen ücretsiz olan LÖSANTE Hastanesi’nin karşılaştığı bürokratik zorluklar, 7 yıldır süren ruhsat engeli ise daha çok lösemili çocuğa ulaşmalarının önünde büyük engel oluşturuyor.

Bakanlık tarafından LÖSEV’den ve hasta ailelerinden gelen tüm taleplere ve yapılan çağrılara rağmen, LÖSANTE Hastanesi’nin 400 yatak kapasitesinden sadece 200 yatağına kullanım izni veriliyor.

Yapımına 2013 yılında başlanan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi için dönemin Sağlık Bakanlığından 400 yataklı olarak sözel ve proje temelli izin alınmasına rağmen sonradan 75 yatak için ruhsat verildi. Hastanede, Lösemili çocuklar tamamen ücretsiz tedavi görüyor ve hastanenin başarı oranı yüzde 94.

Hastaneye 7 yıldır ruhsat verilmemesinin önündeki diğer engel ise Lösevkent Üniversite’nin açılması için imzaların atılmaması. YÖK tarafından Türkiye’nin pek çok yerinde hastanesi bile olmayan tıp fakülteleri açılırken Lösevkent Üniversite’nin açılması için hala adım atılmıyor.

“TAM KAPASİTEYE GEÇİP DOKTOR KADROSUNUN SAĞLANMASINI TALEP EDİYORUZ”

Gerçek Gündem’e konuşan LÖSEV yetkilisi, LÖSANTE Hastanesi’ne 7 yıldır tam ruhsat verilmemesinin nedenlerini, yıllardır süren mücadelelerini ve ruhsat alınamamasının sonuçlarını anlattı.

Yetkili, “2000 yılında Türkiye’nin ilk ve tek lösemili çocuklar hastanesi LÖSANTE’yi kurduk. 2015 yılında ise ‘insanlık ölmesin insanlar da ölmesin’ diyerek bir tuğla da sen koy kampanyası ile LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesini ülkemize kazandırdık” dedi.

Ruhsat olarak bahsedilen şeyin doktor kadrosu olduğunu söyleyen LÖSEV yetkilisi, yüksek meblağlar vererek doktor kadrosu satın alma gibi bir durumlarının olmadığını ifade etti:

“Maalesef doktor kadroları ihalelerle yapılıyor. LÖSEV bağışlarla yapılmış bir hastane ve tamamen ücretsiz tedavi sağlıyor. Dolayısıyla bizim doktor kadrosu alacak gücümüz yok. Biz bunun desteğini bekliyoruz ve tam kapasiteye geçip doktor kadrosunun sağlanmasını talep ediyoruz.”

“DESTEKLENMESİ GEREKİRKEN ENGELLENİYOR”

Hastaneye 7 yıl boyunca ruhsat verilmemesinin en büyük nedenlerinden biri ise bürokrasi engeli.

Bürokrasi engelinin kaldırılması gerektiğini ifade eden yetkili, “Bürokrasi bize engel olan şey. Tamamen ücretsiz tedavi sağlayan bir hastaneden bahsediyoruz. Desteklenmesi gerekirken engelleniyor. Kanser hastalarının birçok yerde ücretsiz tedavi edilmesi gerekiyor ama özel hastanelerde kontrolsüz bir şekilde farklar alınıyor. Bizim hastanemiz de bu kalitede bir hastane ama kanser hastaları tamamen ücretsiz tedavi görüyorlar” dedi.

“HASTALARIMIZ VE AİLELERİ BİZİM SESİMİZ OLUYOR”

Tedavisi devam eden lösemili çocuklar, iyileşen gençler ve aileleri sosyal medyadan seslerini duyurmak için 2 Mart Cumartesi gününden bu yana sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

2 Mart’tan bu yana #LösanteyeTamRuhsat etiketi ile yüzlerce video ve gönderi paylaşıldı.

Çocukların ve gençlerin ortak mesajı ise, “LÖSANTE Hastanemize neden tam ruhsat verilmiyor? Daha çok lösemili ve kanser hastası çocuk sunulan ücretsiz tedavi hizmetinden yararlansın, kardeşlerimiz de yaşasın” oldu.

Lösemili çocukların ve iyileşmiş gençlerin ailelerinin paylaştıkları videolarda ise aileler “Bu zorlu lösemi ve kanser mücadelesinde, kamuoyunun da desteğini yanımızda hissetmek istiyoruz. LÖSANTE Hastanesi için bu engeli birlikte aşmak adına duyarlılığınızı ve desteğinizi bekliyoruz” diyor.

Hastalarının kendilerinin sesi olduklarını belirten yetkili, “Hastalarımız ve ailelerimiz buna dikkat çekmek sosyal medyadan kampanya başlattılar. Bu şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu hastane tamamen bağışlarla yapılan bir hastane. Bu nedenle halkın sahip çıkması gerekiyor” diye konuştu.

“BİZ DAHA FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMESİN İSTİYORUZ”

LÖSEV yetkilisi hastaneye tam ruhsat verilmediği takdirde hayatını kaybeden hasta sayılarında artış yaşanacağını belirterek, “Hastanemizde boş yataklar var. O yataklarda kanser hastaları tedavi edilebilecekken hayatını kaybeden hastalarımız oluyor. Biz daha fazla kişi hayatını kaybetmesin istiyoruz. Sağlığına kavuşsunlar istiyoruz” diye konuştu.

FAHRETTİN KOCA’YA ÇAĞRI: “SAĞLIK BAKANI SADECE KENDİ HASTANELERİNİ DEĞİL HERKESİ EŞİT DÜŞÜNMELİDİR”

Lösev'li ailelerden LÖSANTE Hastanesi’ne tam ruhsat verilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrı yapıldı:

“Sağlık Bakanı kendi özel hastanesi için İstanbul ve Ankara'yı, tarihi tren garından belediye arazilerine, Atatürk Orman Çiftliği'nden Devlet Demir Yolları hastanelerine kadar dönüm dönüm almıștır. Yasaları değiștirtip hem Ankara hem de İstanbul'da özel üniversiteler, özel hastaneler açıp dev gibi yeni inșaatlara bașlamıștır. LÖSEV'e yatak yok. Peki kendi özel hastanelerine binlerce yatak ve uzman doktor kadrosunu nereden buluyor? LÖSEV ve LÖSEMİLİ çocuklarımız ondan fazlasını istemiyor. Sağlık Bakanı sadece kendi hastanelerini değil herkesi eșit düșünmelidir. LÖSEV bütün Lösemili çocuklara yüzde 94 başarı ile tamamen parasız tedavi veriyor. Bugüne kadar sabırla bekledik. Milletin tuğlaları ile yapılan LÖSANTE Hastaneleri ile LÖSEVKENT Üniversitesi'ne taş değil tuğla koyun. Anlamsız yasakları kaldırın. Tam ruhsatımız verin!”

Kaynak: Gerçek Gündem