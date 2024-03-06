Trafikte dehşet saçan magandalar gözaltında

Sosyal medya hesabından "kız almaya böyle gidilir" diyerek trafikte etrafa yönelik rastgele ateş açan şahıslar, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Trafikte dehşet saçan magandalar gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi “kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K'nın gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan ve düğün öncesi “kız almaya biz böyle gideriz” diyerek havaya ateş açan E.K. ve K.K. adlı şahıslar Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce suç aletiyle birlikte yakalanarak ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak, araç içinden hedef gözetmeksizin ateş ederek masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz!" dedi.

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