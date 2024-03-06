Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün uçaktan gözaltına alındı

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, daha önce bir hakaret davasından aldığı 2 bin 185 lira cezayı ödemediği gerekçesiyle bulunduğu uçaktan gözaltına alındı. Dağüsütün'ün cezayı daha önce ödediği ancak sistemden düşmediği ortaya çıktı. Dağüstün 2 saat süren işlemin ardından serbest bırakıldı

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün uçaktan gözaltına alındı

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, bu sabah uçaktan iner inmez gözaltına alındığı duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağüstün, Bodrum-İstanbul uçağının havalimanında körüğe yaklaşmasıyla kabin görevlisinin adını anons ettiğini söyledi.

Uçağın kapısında iki polis memurunun beklediğini ifade eden Dağüstün, gözaltına alındığını ve havalimanı içerisindeki karakola götürüldüğünü dile getirdi.

Dağüstün, karakolda daha önce mahkum olduğu bir cezadan 2 bin 185 liralık borcu olduğu gerekçesiyle gözaltı gerekçesini öğrendiğini aktardı. Cezayı ödediği halde sistemden düşmediğini belirten Dağüstün, 2 saat sonra savcılıktan salındığını belirterek "Savcı, getirin buradan salarız diyor. Savcılığa geçiyoruz. Başından sonuna saçmalık. Polisi savcısı benimle aynı fikirde. 2 bin 185 lira ceza borcum devlete daha çok maliyet çıkardı. Yaşanan gerginliği, 200 uçak yolcusunun mağduriyetini saymıyorum" dedi.

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün uçaktan gözaltına alındı - Resim : 1

Star TV'den üzücü haber.. İddialı dizinin yayın tarihi değiştirildi Star TV'den üzücü haber.. İddialı dizinin yayın tarihi değiştirildi
AKP'ye 20 sene oy veren vatandaştan İmamoğlu'na: Hakkınızı helal edin, CHP’ye oy vereceğiz seçimlerde AKP'ye 20 sene oy veren vatandaştan İmamoğlu'na: Size haksızlık ediliyor
Bir dönemin yıldızıydı... Kurtlar Vadisi'nin yayın tarihiyle ilgili açıklama Bir dönemin yıldızıydı... Kurtlar Vadisi'nin yayın tarihiyle ilgili açıklama
Kanal İstanbul için art arda ihale yapıldı! Kanal İstanbul için art arda ihale yapıldı!
Yetkililer harekete geçmiyor! Türkiye'de veri hırsızlığının ayrıntıları ortaya çıktı: Siyasi liderler dahil herkesin kişisel bilgileri 150 liraya satışta Türkiye'de veri hırsızlığı: Siyasi liderler dahil herkesin kişisel bilgileri 150 liraya satışta
Gazeteciye ‘kelime oyunları’ suçlaması | Bir davanın perde arkası: ‘Polislere ilet, adalet komisyonu başkanıyım’ Bir davanın perde arkası: ‘Polislere ilet, adalet komisyonu başkanıyım’
ÇOK OKUNANLAR
En çok aldatan 2 burç belli oldu En çok aldatan 2 burç belli oldu
En temiz kalpli 3 burç açıklandı: İçlerinde hiç kötülük yok En temiz kalpli 3 burç açıklandı
Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı
Erdoğan'ın masasındaki anketler: AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti, 'Ankara'da Mansur Yavaş önde' Üst düzey AKP'li canlı yayında kabul etti: 'Ankara'da Mansur Yavaş önde'
Seçim yarışında heyecan artıyor: Son İstanbul anketinde kim önde? Son İstanbul anketinde kim önde?