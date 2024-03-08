İl il 8 Mart etkinlikleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için tüm yurtta eylem ve etkinlikler düzenleniyor.

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İl il 8 Mart etkinlikleri

Kadınlar bugün, yoksulluğa, sömürüye, şiddete ve savaşa karşı Türkiye'nin dört bir yanında, alanlarda bir araya gelecek.

İşte il il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları...

ANKARA

Ankara Kadın Platformu

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Kolej Meydanı

Saat: 18.00

Batıkent

Basın açıklaması

Tarih: 7 Mart Perşembe

Buluşma: Batıkent GİMSA önü

Saat: 18.30

İSTANBUL

Şişli

Basın açıklaması

Tarih: 7 Mart Perşembe

Buluşma: Abide-i Hürriyet Caddesi Eski Karakol Önü

Saat: 18.30

Yenimahalle, Bakırköy

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Bakırköy Zara Spor Kulübü

Saat: 19.00

Küçükçekmece

Küçükçekmece Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği

8 Mart Şenliği

Tarih: 10 Mart Pazar

Buluşma: Atakent Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

Saat: 18.00

Kağıthane

Nurtepe ve Güzeltepeli Kadınlar

8 Mart Şenliği

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Öykü Kafe

Saat: 19.30

Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi SES İş Yeri Temsilciliği

Panel- Müzik dinletisi

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Kütüphane (Ressa Cafe'nin üst katı)

Saat: 15.30

Pendik

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği

8 Mart Şenliği

Tarih: 9 Mart Cumartesi

Buluşma: Başkent Düğün Salonu

Saat: 19.00

Maltepe

Gülsuyu Gülensu Kadın Dayanışma Derneği

8 Mart Şenliği

Tarih: 10 Mart Pazar

Buluşma: Türkan Saylan Kültür Merkezi

Saat: 17.00

Bağcılar

8 Mart Şenliği

Tarih: 10 Mart Pazar

Buluşma: Eğitim-Sen

Saat: 13.00

İZMİR

İzmir Kadın Platformu

Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi

Saat: 18.00

ADANA

Adana Kadın Platformu

Yürüyüş- Miting

Tarih: 9 Mart Cumartesi

Buluşma: Kasım Gülek Köprüsü

Saat: 15.00

BURSA

Bursa Kadın Platformu

Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Fomara Meydanı

Saat: 18.30

KOCAELİ

Kocaeli Kadın Platformu, Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi

Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Belediye İş Hanı Önü

Saat: 18.30

Kocaeli Ekmek ve Gül Grubu

8 Mart Şenliği

Tarih: 10 Mart Pazar

Buluşma: İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi

Saat: 14.00

GEBZE

Gebze Kadın Platformu

Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Gebze Tarihi Çeşme

Saat: 18.30

Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu

Tarih: 7 Mart Perşembe

Buluşma: Gebze Kent Meydanı

Saat: 18.00

AYDIN

Didim Kadın Platformu

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Emekçi Kadınlar Parkı

Saat: 18.00

BALIKESİR

Balıkesir Kadın Platformu

Yürüyüş

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Salih Tozan Önü

Saat: 17.30

Basın açıklaması

Buluşma: Alihikmet Paşa Meydanı

Saat: 18.00

Ayvalık 8 Mart Kadın Platformu

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Ayvalık Öğretmen Evi önü

Saat: 17.00

Bandırma Emekçi Kadın Platformu

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: İDO önü

Saat: 17.00

Edremit Kadın Platformu

8 Mart Şenliği

Tarih: 7 Mart Perşembe

Buluşma: Altınoluk AKD

Saat: 16.00

Altınoluk basın açıklaması

Tarih: 7 Mart Perşembe

Buluşma: Altınoluk Cumhuriyet Meydanı

Saat: 19.00

Edremit basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Cumhuriyet Meydanı

Saat: 17.00

Gömeç Emek Demokrasi Kadın Bileşenleri

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Sadettin Baycan Parkı

Saat: 12.00

BOLU

Bolu Kadın Platformu

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: İzzet Baysal Anıtı

Saat: 18.30

ÇANAKKALE

Çanakkale 8 Mart Platformu

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Golf Çay Bahçesi

Saat: 17.30

ESKİŞEHİR

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu

Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Espark Bağlar Kapısı

Saat: 19.00

KAYSERİ

Kayseri Kadın Platformu

Yürüyüş- Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Kayseri Forum AVM önü

Saat: 18.00

ANTEP

Antep Demokratik Kadın Platformu, Kadın Meclisleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Yürüyüş

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Kırkayak Parkı

Saat: 17.00

Basın açıklaması

Buluşma: Balıklı Meydanı

Saat: 18.00

DERSİM

Basın açıklaması

Tarih: 9 Mart Cuma

Buluşma: Sanat Sokağı

Saat: 12.30

ELAZIĞ

Elazığ Kadın Platformu

Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Öğretmen Evi önü

Saat: 17.30

MALATYA

Malatya Demokratik Kadın Platformu

Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Emeksiz Üst Kavşağı

Saat: 18.00

ZONGULDAK

Zonguldak Kadın Platformu

Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Zonguldak Madenci Anıtı

Saat: 17.30

Çaycuma

Eğitim-Sen Çaycuma Temsilciliği

Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Çaycuma Cumhuriyet Meydanı

Saat: 17.30

Devrek

Eğitim-Sen Devrek Temsilciliği

Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Devrek Cumhuriyet Alanı

Saat: 12.30

Ereğli

Karadeniz Ereğli Kadın Platformu

Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Atatürk Anıtı önü

Saat: 18.00

TEKİRDAĞ

Çorlu Kadın Platformu

Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: Atatürk Heykel Meydanı

Saat: 19.00

ORDU

Ordu Kadın Platformu

Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Buluşma: 19 Mayıs Ortaokulu önü

Saat: 19.00

KONYA

KESK Konya Şubeler Platformu

Basın açıklaması

Tarih: 8 Mart Cuma

Yer: Eğitim Sen önü

Saat: 18.00

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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