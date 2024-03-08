İl il 8 Mart etkinlikleri
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için tüm yurtta eylem ve etkinlikler düzenleniyor.
Kadınlar bugün, yoksulluğa, sömürüye, şiddete ve savaşa karşı Türkiye'nin dört bir yanında, alanlarda bir araya gelecek.
İşte il il 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları...
ANKARA
Ankara Kadın Platformu
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Kolej Meydanı
Saat: 18.00
Batıkent
Basın açıklaması
Tarih: 7 Mart Perşembe
Buluşma: Batıkent GİMSA önü
Saat: 18.30
İSTANBUL
Şişli
Basın açıklaması
Tarih: 7 Mart Perşembe
Buluşma: Abide-i Hürriyet Caddesi Eski Karakol Önü
Saat: 18.30
Yenimahalle, Bakırköy
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Bakırköy Zara Spor Kulübü
Saat: 19.00
Küçükçekmece
Küçükçekmece Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği
8 Mart Şenliği
Tarih: 10 Mart Pazar
Buluşma: Atakent Kültür Merkezi Tiyatro Salonu
Saat: 18.00
Kağıthane
Nurtepe ve Güzeltepeli Kadınlar
8 Mart Şenliği
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Öykü Kafe
Saat: 19.30
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi SES İş Yeri Temsilciliği
Panel- Müzik dinletisi
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Kütüphane (Ressa Cafe'nin üst katı)
Saat: 15.30
Pendik
Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği
8 Mart Şenliği
Tarih: 9 Mart Cumartesi
Buluşma: Başkent Düğün Salonu
Saat: 19.00
Maltepe
Gülsuyu Gülensu Kadın Dayanışma Derneği
8 Mart Şenliği
Tarih: 10 Mart Pazar
Buluşma: Türkan Saylan Kültür Merkezi
Saat: 17.00
Bağcılar
8 Mart Şenliği
Tarih: 10 Mart Pazar
Buluşma: Eğitim-Sen
Saat: 13.00
İZMİR
İzmir Kadın Platformu
Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi
Saat: 18.00
ADANA
Adana Kadın Platformu
Yürüyüş- Miting
Tarih: 9 Mart Cumartesi
Buluşma: Kasım Gülek Köprüsü
Saat: 15.00
BURSA
Bursa Kadın Platformu
Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Fomara Meydanı
Saat: 18.30
KOCAELİ
Kocaeli Kadın Platformu, Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi
Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Belediye İş Hanı Önü
Saat: 18.30
Kocaeli Ekmek ve Gül Grubu
8 Mart Şenliği
Tarih: 10 Mart Pazar
Buluşma: İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi
Saat: 14.00
GEBZE
Gebze Kadın Platformu
Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Gebze Tarihi Çeşme
Saat: 18.30
Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu
Tarih: 7 Mart Perşembe
Buluşma: Gebze Kent Meydanı
Saat: 18.00
AYDIN
Didim Kadın Platformu
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Emekçi Kadınlar Parkı
Saat: 18.00
BALIKESİR
Balıkesir Kadın Platformu
Yürüyüş
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Salih Tozan Önü
Saat: 17.30
Basın açıklaması
Buluşma: Alihikmet Paşa Meydanı
Saat: 18.00
Ayvalık 8 Mart Kadın Platformu
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Ayvalık Öğretmen Evi önü
Saat: 17.00
Bandırma Emekçi Kadın Platformu
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: İDO önü
Saat: 17.00
Edremit Kadın Platformu
8 Mart Şenliği
Tarih: 7 Mart Perşembe
Buluşma: Altınoluk AKD
Saat: 16.00
Altınoluk basın açıklaması
Tarih: 7 Mart Perşembe
Buluşma: Altınoluk Cumhuriyet Meydanı
Saat: 19.00
Edremit basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Cumhuriyet Meydanı
Saat: 17.00
Gömeç Emek Demokrasi Kadın Bileşenleri
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Sadettin Baycan Parkı
Saat: 12.00
BOLU
Bolu Kadın Platformu
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: İzzet Baysal Anıtı
Saat: 18.30
ÇANAKKALE
Çanakkale 8 Mart Platformu
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Golf Çay Bahçesi
Saat: 17.30
ESKİŞEHİR
Eskişehir Demokratik Kadın Platformu
Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Espark Bağlar Kapısı
Saat: 19.00
KAYSERİ
Kayseri Kadın Platformu
Yürüyüş- Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Kayseri Forum AVM önü
Saat: 18.00
ANTEP
Antep Demokratik Kadın Platformu, Kadın Meclisleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
Yürüyüş
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Kırkayak Parkı
Saat: 17.00
Basın açıklaması
Buluşma: Balıklı Meydanı
Saat: 18.00
DERSİM
Basın açıklaması
Tarih: 9 Mart Cuma
Buluşma: Sanat Sokağı
Saat: 12.30
ELAZIĞ
Elazığ Kadın Platformu
Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Öğretmen Evi önü
Saat: 17.30
MALATYA
Malatya Demokratik Kadın Platformu
Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Emeksiz Üst Kavşağı
Saat: 18.00
ZONGULDAK
Zonguldak Kadın Platformu
Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Zonguldak Madenci Anıtı
Saat: 17.30
Çaycuma
Eğitim-Sen Çaycuma Temsilciliği
Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Çaycuma Cumhuriyet Meydanı
Saat: 17.30
Devrek
Eğitim-Sen Devrek Temsilciliği
Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Devrek Cumhuriyet Alanı
Saat: 12.30
Ereğli
Karadeniz Ereğli Kadın Platformu
Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Atatürk Anıtı önü
Saat: 18.00
TEKİRDAĞ
Çorlu Kadın Platformu
Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: Atatürk Heykel Meydanı
Saat: 19.00
ORDU
Ordu Kadın Platformu
Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Buluşma: 19 Mayıs Ortaokulu önü
Saat: 19.00
KONYA
KESK Konya Şubeler Platformu
Basın açıklaması
Tarih: 8 Mart Cuma
Yer: Eğitim Sen önü
Saat: 18.00