Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor: Masada hangi konular var?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağı açıklandı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor: Masada hangi konular var?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği bildirildi.

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