İlçe milli eğitimden 'cuma namazı' talebi: Müftülük onay verdi

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Üsküdar Müftülüğü’ne gönderdiği yazıyla, "Üsküdar Ortaokulunda cuma namazı kılınması için izin verilmesi" talebinde bulundu. Üsküdar İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, talebi kabul etti.

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İlçe milli eğitimden 'cuma namazı' talebi: Müftülük onay verdi

Bir yanda okullara imamlar ve gerici dernekler sokulurken bir yanda da peş peşe cuma namazı düzenlemeleri yapılıyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki ortaokulda da cuma namazı kılınmasına onay verildi.

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Üsküdar Müftülüğü’ne gönderdiği yazıyla, “Üsküdar Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler ile öğretmen ve personelin cuma namazı kılması için gereken şartların sağlanmasını ve iznin verilmesini” talep etti.

Üsküdar İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz ise 5 Ocak’ta İlçe Milli Eğitim talebini kabul etti, Üsküdar Ortaokulu’nda cuma namazı kılınacağını bildirdi.

Bir süre önce de Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara gönderdiği talimatla ders saatlerinin cuma namazına göre düzenlenmesini istemişti. Ayrıca okullarda cuma namazı kılınacak koşulların oluşturulması talimatı da verilmişti.

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