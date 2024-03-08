Kanıtlar iddianameye de girdi ama... Cinsel tacizden yargılanan Vali Yardımcısı ilk duruşmada beraat etti

Kadına karşı tehdit ve cinsel tacizden yargılanan Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı hakkında mahkemenin tartışma yaratacak bir karara imza attığı ortaya çıktı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Mahkeme, Balcı’nın ifadesini dahi almadan ilk duruşmada beraat kararı verdi.

2016’da FETÖ’den gözaltına alınan Balcı’ya dair yargının verdiği kararlar dikkat çekiyor. İlk olarak M.Ç. isimli kadın, Balcı'nın Eskişehir'de görevli olduğu dönemde cinsel tacizine, hakaret ve tehdidine maruz kaldığını belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Ardından M.Ç. bu karara itiraz etti. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, “Kadına karşı tehdit ve cinsel taciz” suçlarına dair yazışmalara ilişkin ekran görüntüleri bulunduğunu belirterek itirazı kabul etti ve Balcı’ya dava açtı.

TEHDİT DOLU MESAJLAR İDDİANAMEYE DE GİRDİ AMA…

Hazırlanan iddianamede, Balcı’nın M.Ç.’ye yönelik, “Bu ilişki mezarda biter, senden vazgeçmeyeceğim, Mezarda biter bazı aşklar, eşimsin mezara kadar” ifadelerini kullandığı ve üzerinde Alper Balcı yazan bir silah fotoğrafı gönderdiği belirtildi. İddianamede, Balcı’nın cinsel taciz ve tehdit suçlarını zincirleme şekilde işlediği vurgulandı.

NE MAĞDUR NE SANIK DİNLENDİ, İLK DURUŞMADA BERAAT ÇIKTI

Ancak Balcı 23 Ocak’ta yapılan ilk duruşmaya katılmadı. Hem mağdur M.Ç. hem de sanık sıfatıyla yargılanan Alper Balcı dinlenmeden Balcı’nın beraatına karar verildi. Hukuk mücadelesine devam eden M.Ç. bu sefer de beraat kararına karşı itirazda bulundu.

M.Ç. 28 Şubat’ta Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi’ne yaptığı itirazında, “Balcı’nın ifadesinin dahi alınmadığını, duruşmaya mazeret bile göstermeden katılmadığını” belirtti. Hatta M.Ç. hasta olduğu için kendisinin de duruşmaya katılarak beyanda bulunmadığını vurgulayarak, “Adalete olan inancını kaybettiğini” ifade etti. M.Ç., itirazın kabul edilmesini Balcı’nın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.