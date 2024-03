Aşçıydı TIR şoförü oldu I Ebru Özer: Erkeklere söylüyorum, siz yapıyorsanız biz de yapıyoruz

Ankara’da pandemi nedeniyle aşçılık mesleğini bırakan ve daha sonra ehliyet alarak önce otobüs sonrasında ise tır şoförlüğü yapmaya başlayan Ebru Özer, yaşadığı sürece dair bilgi verdi.

Özer, "Bu sektörde kadınlar da var. Bence Türk kadınına fırsat verirlerse, yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki önünü açsınlar" dedi.

Ebru Özer ANKA Haber Ajansı'na, TIR şoförlüğü, aldığı tepkiler ve sektör içerisindeki kadın istihdamını anlattı.

15 yıl Ankara Ostim’de aşçılık yapan Özer, pandemi sonrasında önce Ankara'da otobüs şoförlüğü, sonrasında ise şehirler arası yük taşımacılığına geçişini “Bizi kurumsal bir firma buldu. Bu işe tehlikeli madde taşıyarak başladım. Önce otobüs oldu, sonra kırkayak kamyon oldu, sonra tır oldu... Bu işin leveli tır, tırın leveli de Avrupa. Onun için buradayım. Araç kullanmayı seviyorum” sözleriyle anlattı.

'BUGÜN BABAMA UÇAK KULLANACAĞIM DESEM ‘TAMAM’ DER'

Ailesinden büyük destek gördüğünü söyleyen Özer, “Çok değerli, kıymetli bir anne babaya sahibim. Onlar için ömrümü veririm. Ben ne yaparsam yapayım hep desteklerler. Bugün babama ‘uçak kullanacağım’ desem, ‘Tamam, Ebru kafaya koyduysa yapar’ der. Benimle hep gurur duyuyorlar. Çocuklarım da keza... Çevremden aldığım yorumlar zor bir iş yaptığım yönünde. İşimi seviyorum. Sevmezseniz yapamazsınız zaten. Çok zorlukları da var, güzellikleri de” diye konuştu.

'MEMLEKETİ GEZMEYİ SEVİYORUM'

TIR şoförlüğü nedeniyle Türkiye’nin birçok noktasına yük taşıdığını anlatan Özer, genelde gıda ağırlıklı taşımacılık yaptığını söyleyerek “Türkiye’nin her yeri çok güzel. Memleketi gezmeyi seviyorum. Türkiye’nin her yerine gidiyorum. Soğuk gıda taşımacılığı yapıyorum. Şu an aracımda donuk sebze yüklü. Biber, mısır, fasulye, tavuk veya çikolata bunları taşıyoruz. Türkiye’de 15 il kalmış gitmediğim. Hatta bana ‘abla gitmediğin yer varsa orayı yazalım’ diyorlar” dedi.

'BU SEKTÖRDE KADINLAR DA VAR'

Sektördeki erkeklere ve erkek yöneticilere seslenen Özer, kadınlara daha fazla fırsat verilmesi çağrısında bulundu. “Önümüzü açsınlar” diyen Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"Erkek şoförlere buradan sesleniyorum, ben bu sektörde 3 yıldır varım. Hiç kötüyle karşılaşmadım. Çekemeyeni de var, takdir edenimiz de var. Bu sektörde kadınlar da var. Bence Türk kadınına fırsat verirlerse, yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki önünü açsınlar. Ben bir kişi değilim. Bu işi yapan birçok arkadaşız. Hemen hemen 40, 50 kişi varız. Avrupa’ya çalışanımız da var. Türkiye içi çalışanımız da var. Bunlar görülmüyor, duyulmuyor ama yapıyoruz. Önümüzü açsınlar. Erkeklere söylüyorum; Siz yapıyorsanız biz de yapıyoruz. Bu sizin için sıkıntı olmasın. Takdir eden çok kişi var. Ama istemeyenler de olabiliyor. ‘Abla sen git evinde otur’ gibi bir şey yok. Sonuçta ben alnımın akıyla ekmeğimi kazanıyorum. Mersin’e yaptığım bir seferimde eski bakanlardan İmren Aykut’u aracımda misafir ettim. Çok memnun oldu. Bizi desteklesinler. Sadece kendim için değil, bütün kadınlar için söylüyorum. Neden bir Avrupa olmayalım... Orada çok fazla. Bizim neyimiz eksik? Bizde de var, fırsat verin. Bütün lojistik firmalarına söylüyorum, önünü açsınlar. Buradan patronuma çok selam ediyorum, kendi firmamda tek kadınım. Çoğalsın. Kadınlar daha düzgün çalışıyor’ diyorlar.

'BU İŞİN KADINI ERKEĞİ YOK'

Çok şaşırıyorlar gittiğimiz yerlerde. Yüklemeye isim atıyorlar, karşı taraf yanlış atıldığını düşünüyor. Beni arayanlar, yanlış kişiyi aradığını düşünüyor. Bu işin kadını, erkeği yok. İsteyen herkes yapabilir. Otobüs, kamyon, tır fark etmez. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, sadece bizim için değil, bütün çalışan, çalışmayan, ev hanımları, annelerin kadınlar günü kutlu olsun. Sonuçta herkes emek veriyor. Bizim yaptığımız iş onlara göre biraz daha zor. Biz hem anne, hem ev hanımı hem de dışarı... Bütün kadınların Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA